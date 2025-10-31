Las obras del nuevo Sondeo de Rotes comenzarán la próxima semana

Este jueves se ha realizado una reunión de coordinación entre Comunidades de Regantes, Consellería de Agricultura y Ayuntamiento para el inicio de las obras del nuevo Sondeo del pozo de Rotes de La Nucía, que comenzará la próxima semana. Será una obra de 2 meses aproximadamente, por lo que a partir de 2026 los regantes de La Nucía podrán de nuevo abastecerse de este pozo, clave el regadío de la huerta y también para el suministro de agua potable.

El pasado mes de junio tras 42 años de uso el “Pou de Rotes” de La Nucía quedó inutilizado al colapsar y quedar cegado su sondeo. Esto hizo que las comunidades de regantes y diferentes riegos del municipio se quedaran sin agua para regar la huerta en plena sequía y verano. Desde el Ayuntamiento de La Nucía en colaboración con las comunidades de regantes se buscó una solución, que ha sido realizar un nuevo sondeo, junto al actual, y se inició todo el proceso administrativo que ahora ha llegado a su fin. Obra que será realizada por la Dirección General del Agua de la consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana.

Reunión de Coordinación

Óscar Pagés, jefe del Servicio de Regadíos de la Consellería de Agricultura ha visitado La Nucía y la parcela donde está el antiguo “Sondeo de Rotes” junto al cuál se realizará el “Nuevo Sondeo de Rotes”. En esta reunión de coordinación han participado José Manuel Devesa (Vicepte. Reg Planet y secretario Comunidad de Regantes), Antonio Pérez (presidente del Reg del Planet, Almarx y Sentenilla de Baix), José Flores (president Reg Sentenilla de Dalt), Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, el concejal Miguel Ángel Ivorra, así como los representantes de la empresa que realizará el sondeo y técnicos redactores del proyecto.

“Próxima semana inicio de obras”

“Una vez resueltos todos los trámites y permisos administrativos, la previsión es que la obra del nuevo Sondeo de Rotes de La Nucía comience la próxima semana y se calcula que tendrá un plazo deejecución de dos meses, llegando a más de 100 metros. El objetivo es que se ejecute un pozo totalmente vertical, para que no tenga problemas como el anterior pozo. Una vez realizado se instalará tubería de fundición y finalmente la bomba para que los riegos de La Nucía y Ayuntamiento tengan suministro” comentó Óscar Pagés, jefe del Servicio de Regadíos de la Conselleria de Agricultura

“Obra muy necesaria”

“La Reunión es fundamental porque hemos marcado donde irá ubicado el nuevo sondeo, las características que tendrá, para comenzar la ejecución cuanto antes. Es una obra necesaria ya que el antiguo sondeo-pozo de Rotes colapsó este verano y nos quedamos secos, sin agua para el regadío. Hemos pasado una situación muy difícil este verano con la sequía, aliviada gracias a la colaboración que tenemos con el Ayuntamiento hemos podido utilizar agua de otros pozos para campear la situación. El nuevo Sondeo de Rotes es fundamental tanto para el riego, porque posibilita regar a todas las comunidades de regantes. Esperamos que las obras acaben cuanto antes” comentó José Manuel Devesa.

“Solucionar el problema grave de agua para el riego”

“Estamos muy agradecidos a la Consellería de Agricultura y la Generalitat Valenciana por ayudarnos a solucionar a este problema grave que tenemos desde este verano, cuando colapsó y quedó anulado el sondeo del pozo de Rotes, que nos dejó sin agua para el riego. La Comunidad de Regantes tiene muchos problemas, están regando en tandas de 120 días, y los árboles y la huerta están padeciendo mucho por falta de recursos. Hoy es el inicio de esta nueva perforación, Sondeo de Rotes, que es vital para los Regantes y para el Ayuntamiento también. Con esta reunión de coordinación marcamos el inicio del nuevo sondeo de Rotes” finalizó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.