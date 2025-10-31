Invierten 500.000 euros en soterrar una línea eléctrica entre dos urbanizaciones de La Nucia

Iberdrola ha invertido 500.000 euros en el soterramiento de un kilómetro de línea eléctrica de media tensión entre las urbanizaciones Panorama e Hibiscus de La Nucia, atendiendo así a una demanda vecinal.

Según ha informado este viernes el Ayuntamiento, los trabajos acabarán este mes de noviembre, lo que va a permitir acabar con el tendido que pasaba por encima de las casas.

Tras años de peticiones por parte del Ayuntamiento de La Nucía y los vecinos de estas zonas residenciales, finalmente Iberdrola ha accedido a realizar esta actuación que supone una inversión de 500.000 euros, y que eliminará las siete torres existentes de media tensión, el soterramiento de la línea eléctrica y la mejora del suministro eléctrico.

Por fin ha atendido las peticiones para soterrar esta línea aérea eléctrica de media tensión, que pasaba por encima de muchas casas Bernabé Cano — Alcalde de La Nucia

Juan Antonio Rubio, arquitecto técnico municipal; Pepe Cano, concejal de Servicios Técnicos; y Bernabé Cano, alcalde de La Nucia, han visitado las obras que se encuentran en su recta final, junto a los técnicos y representantes de Iberdrola: Francisco Bravo, encargado de instalaciones de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes de la Zona de Alicante y Pedro Rivas, responsable UTD Benidorm Iberdrola.

La actuación

La actuación de Iberdrola ha consistido en el soterramiento de un kilómetro de línea aérea de media tensión eléctrica, comprendida entre el Centro de Transformación Eléctrico de Panorama y el Centro de Transformación (CT) de Hibiscus de La Nucía.

Este soterramiento de la nueva línea discurre por las calles Trinidad, Haití, Uruguay y Ecuador de La Nucia. Además también ha supuesto la renovación y modernización de los CT, lo que junto al nuevo cableado (de más calidad) mejora el suministro eléctrico de la zona.

La nueva línea subterránea ya está ejecutada por lo que ahora los trabajos se centran en eliminar la antigua línea aérea de media tensión y las 7 torres

Actualmente, una vez ejecutada y entroncada la nueva línea subterránea, se está procediendo a eliminar la antigua línea aérea de media tensión y las 7 torres, muchas de ellas ubicadas dentro de parcelas. Esto mejorará el impacto visual, ya que pasaba por encima de las casas, muy cerca de los tejados.

“Se trata de una actuación importante por parte de Iberdrola de 500.000 euros, que por fin ha atendido las peticiones vecinales y del Ayuntamiento de La Nucia, para soterrar esta línea aérea eléctrica de media tensión, que pasaba por encima de muchas casas de Panorama e Hibiscus", ha explicado el primer edil.

Cano ha señalado que "con esta actuación solucionamos un problema histórico ya que los vecinos de Panorama e Hibiscus se quejaban por el impacto visual de los cables aéreos y la preocupación porque las líneas pasaban por encima de sus casas, muy cerca de los tejados, en muchos casos los postes de luz estaban dentro de sus parcelas".

Y ha agregado que "al final Iberdrola ha soterrado la línea y ahora está eliminando las siete torres y desparecerán las líneas aéreas entre Panorama e Hibiscus, para tranquilidad de todos los vecinos y vecinas. Además con el soterramiento y renovación de los centros de transformación, se mejora la calidad en el servicio eléctrico”.