El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm espera un festivo con temperaturas estables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que el cielo estará hoy despejado con temperaturas en torno a los 22ºC, una previsión que será muy similar el domingo aunque si habrá probabilidad de lluvias a partir de la tarde y las temperaturas subirán hasta los 24ºC.

Para el lunes el sol volverá a ser el protagonista al mediodía pero las temperaturas se mantendrán sobre los 22ºC.