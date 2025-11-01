El tiempo en Benidorm para hoy
Se espera un Día de Todos los Santos sin precipitaciones
Benidorm espera un festivo con temperaturas estables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que el cielo estará hoy despejado con temperaturas en torno a los 22ºC, una previsión que será muy similar el domingo aunque si habrá probabilidad de lluvias a partir de la tarde y las temperaturas subirán hasta los 24ºC.
Para el lunes el sol volverá a ser el protagonista al mediodía pero las temperaturas se mantendrán sobre los 22ºC.
