Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Se espera un Día de Todos los Santos sin precipitaciones

El fin de semana llega con sol, nubes bajas y temperaturas sin grandes cambios en la provincia

El fin de semana llega con sol, nubes bajas y temperaturas sin grandes cambios en la provincia

INFORMACIÓNTV

O. Casado

Paula Lizcano

Benidorm espera un festivo con temperaturas estables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que el cielo estará hoy despejado con temperaturas en torno a los 22ºC, una previsión que será muy similar el domingo aunque si habrá probabilidad de lluvias a partir de la tarde y las temperaturas subirán hasta los 24ºC.

Para el lunes el sol volverá a ser el protagonista al mediodía pero las temperaturas se mantendrán sobre los 22ºC.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Benidorm se lanza a construir el parking subterráneo en Jaime I
  2. Acaba detenido en Benidorm tras liarse a golpes con un semáforo usando una silla
  3. Choque entre PP y PSOE en Benidorm por la construcción del parking de Jaime I
  4. Una promotora cede 16.000 metros cuadrados de zona verde a Benissa para la ejecución del 'sendero ecológico litoral
  5. Los peñistas llenan de fiesta y color las calles de Benidorm
  6. Benidorm: así es el efecto 'isla de calor' en el destino turístico por excelencia
  7. El grupo municipal socialista de Altea exige la dimisión del concejal del PP Paco Berenguer por decirle a la edil Anna Lanuza 've y cuélgate de un árbol' en el pleno del jueves
  8. Estos son los dos nuevos carriles bici de la Vila Joiosa

El tiempo en Alicante en el Día de Todos los Santos: sol, calma y sin rastro de lluvia

El tiempo en Alicante en el Día de Todos los Santos: sol, calma y sin rastro de lluvia

El tiempo en Benidorm para hoy

El tiempo en Benidorm para hoy

Invierten 500.000 euros en soterrar una línea eléctrica entre dos urbanizaciones de La Nucia

Invierten 500.000 euros en soterrar una línea eléctrica entre dos urbanizaciones de La Nucia

La nueva rotonda para mejorar la seguridad vial y el tráfico en Benidorm

La nueva rotonda para mejorar la seguridad vial y el tráfico en Benidorm

Así es el aparcamiento que Benidorm abre junto al cementerio para evitar el caos de Todos los Santos

Así es el aparcamiento que Benidorm abre junto al cementerio para evitar el caos de Todos los Santos

Una segunda sentencia avala la consulta del Consell entre el valenciano y el castellano

Una segunda sentencia avala la consulta del Consell entre el valenciano y el castellano

La Guardia Civil de Alicante convoca un concurso de dibujo para alumnos de Infantil y Primaria

La Guardia Civil de Alicante convoca un concurso de dibujo para alumnos de Infantil y Primaria

El grupo municipal socialista de Altea exige la dimisión del concejal del PP Paco Berenguer por decirle a la edil Anna Lanuza "ve y cuélgate de un árbol" en el pleno del jueves

El grupo municipal socialista de Altea exige la dimisión del concejal del PP Paco Berenguer por decirle a la edil Anna Lanuza "ve y cuélgate de un árbol" en el pleno del jueves
Tracking Pixel Contents