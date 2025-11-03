Más de 400 mayores acuden en Benidorm a un congreso bajo el lema de las relaciones sexuales

La ciudad se ha convertido en sede durante toda esta semana del Congreso de Asociaciones de Personas Mayores ‘Ciudad de Benidorm’ que reúne a 428 personas en su vigésimo primera edición. La reunión se celebra bajo el lema “Las relaciones sociales y la sexualidad en los mayores”, una temática que “contribuirá a romper estereotipos”, ha señalado la concejala de Bienestar Social, Ángela Zaragozí en la apertura.

El encuentro concentra a personas jubiladas de Telefónica y se celebra en el hotel Meliá durante toda la semana. Los representantes de la empresa han destacado que la cita de este año reúne a 428 personas, lo que supone un 7% más que el año anterior por lo que concluyen que “Benidorm tiene mucho gancho”.

No tiene edad

El lema elegido para esta edición, “Las relaciones sociales y la sexualidad en los mayores”, debe abordar “con sensibilidad” una realidad “fundamental” del ser humano, ha señalado la edil Ángela Zaragozí, para quien “hablar de afectividad, de vínculos y de plenitud personal es reconocer que el bienestar no tiene edad, y que el derecho a disfrutar de una vida plena, activa y emocionalmente rica debe acompañar a todas las personas a lo largo de su existencia”.

La concejala de Bienestar Social ha asegurado que el congreso “contribuirá a romper estereotipos y a fomentar una mirada más abierta, respetuosa y humana hacia la madurez”.

Otro de los proyectos desarrollados para estos grupos son los que conectan a los mayores con las nuevas tecnologías y que bajo el título de ‘Reconectados’ ha formado a muchas personas”. Por medio de los cursos se llegó a localidades de menos de 5.000 habitantes de toda España para conocer a personas con necesidades diferentes.

Curso de redes sociales

En este sentido, los asistentes realizarán durante estos días diversos talleres de Whatsapp, Google Maps, Inteligencia Artificial y ciberseguridad para una enseñanza que implica el manejo de las redes sociales, su utilidad y la previsión y manejo de amenazas de timos y similares.

El Grupo Mayores de Telefónica es una asociación sin ánimo de lucro formada mayoritariamente por jubilados y prejubilados de esta empresa de telecomunicaciones. En todo el país cuenta con 20.000 asociados y 600 voluntarios que colaboran para promover el envejecimiento activo, promoviendo actividades para el mantenimiento de la salud física y psíquica.