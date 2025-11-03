Altea inicia la reurbanización de la calle Convent, en el centro urbano

Este lunes se han iniciado las obras de reurbanización de la calle Convent, donde se conecta la avenida Rei Jaume I con la calle Conde de Altea por donde pasa la carretera N332, con el objetivo de "mejorar la movilidad, la accesibilidad y el sistema de drenaje de aguas pluviales en una de las zonas más transitadas del centro urbano", según ha señalado el concejal de Urbanismo, Jose Orozco.

El proyecto, con un presupuesto de 250.409,50 euros y un plazo de ejecución de tres meses, está "subvencionado íntegramente por los Fondos Europeos del Plan de Barrios, y se actuará por fases en toda la calle, cruzará la calle Conde de Altea hasta el Carreró del Hostal y también en la primera mitad de la Calle Costa Blanca. La finalidad de hacerlo por fases es para minimizar las molestias al vecindario", ha indicado el edil.

Orozco ha señalado que en la primera fase se actuará en el tramo comprendido entre la calle Costa Blanca y la del Conde de Altea: "aquí se permitirá que los residentes con garaje en las calles Convento y Costablanca puedan continuar accediendo con sus vehículos desde la avenida Rei Jaume I mientras se ejecutan las obras". En la segunda fase "actuaremos en el tramo que va de la avenida Rei Jaume I a la calle Costa Blanca. La tercera fase se dedicará a la reurbanización de la primera mitad de la calle Costa Blanca. Y por último, la cuarta fase comprenderá la zona desde la calle Convent al paseo marítimo actuando en la calle Conde de Altea y el Carreró del Hostal".

Principales actuaciones

El concejal ha explicado que las obras contemplan "una plataforma única que permitirá ampliar el espacio destinado al peatón, mejorando así la seguridad y la comodidad de los desplazamientos a pie", ha indicado que el nuevo diseño "incluirá un pavimento diferenciado entre las zonas de tráfico rodado y las exclusivamente para peatones, separadas por pilones de seguridad" y ha añadido que "también se eliminarán los contenedores de resíduos sepultados en la calle Convent, sustituyéndolos por otros en superficie para una mejor accesibilidad y mantenimiento".

Jose Orozco ha manifestado también que en el subsuelo "se instalarán nuevos imbornales y se renovarán la red de pluviales y suministro de agua potable, además de mejorar la iluminación pública y el saneamiento en el cruce de la calle Conde de Altea con el Carreró del Hostal".

Por último, el edil de Urbanismo ha destacado que "entre las mejoras ofrecidas por el contratista, se instalarán seis nuevos aparcabicis y dos pasos de peatones inteligentes que activarán señales lumínicas para advertir a los conductores de los vehículos la presencia de personas, incrementándose asñi así la seguridad de los peatones".