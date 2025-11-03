El Ayuntamiento de Orxeta inicia un pago de 1,2 millones de euros para abonar la deuda que dejó el PSOE

El actual equipo de gobierno del PP de Orxeta ha asumido el pago de 1,2 millones de euros de deuda a abonar en los próximos 15 años y que dan cumplimiento a un plan de pagos derivado por los “problemas urbanísticos” de la gestión del PSOE en la localidad. Los socialistas gobernaron el municipio hasta 2023.

El débito proviene, según el PP, de dos sentencias firmes que abocan al Ayuntamiento a un pago irrenunciable. Ambas se derivan directamente de “la nefasta gestión del anterior gobierno socialista, que durante años ignoró problemas urbanísticos y licencias irregulares, actuando con improvisación y abandono y dejando una deuda histórica sobre los vecinos de Orxeta que ha asumido de forma responsable el Ayuntamiento”, ha señalado su alcalde, Jaume Lloret.

Suma de intereses

Uno de los casos corresponde al convenio urbanístico firmado con la mercantil Balcón de Florida que, al no ver aprobado el Plan General, reclamó casi 600.000 euros con una suma de intereses que elevó la cantidad a 900.000 euros.

En vista de ello, el Ayuntamiento ha optado por realizar un plan de pagos para dividir la deuda a pagar en 15 años y no “descuadrar” el presupuesto municipal, según la versión dada por el actual alcalde.

La segunda sentencia contra el Consistorio procede de una condena por una licencia de obra otorgada sin el preceptivo estudio geotécnico ni la ejecución de canalizaciones de aguas pluviales en una zona inestable.

Derrumbe de vivienda

A resultas de ello, hubo un derrumbe de una vivienda y una familia damnificada, por lo que el Ayuntamiento se ve obligado a pagar 266.000 euros más intereses, lo que acabará superando los 330.000 euros de dinero público.

“Este gobierno está trabajando por enmendar la irresponsabilidad del gobierno del PSOE”, ha apostillado Lloret.

Según el alcalde, el Ayuntamiento actual ha hecho un gran esfuerzo para acordar el fraccionamiento del pago de ambas sentencias en 15 años, lo que permitirá asumir estas obligaciones sin paralizar la gestión municipal ni cargar más peso sobre los vecinos. Sobre la primera ya se ha logrado ese fraccionamiento y se está trabajando para lograrlo también sobre la segunda sentencia.

Subvención de la Diputación

Esta serie de vicisitudes se han visto compensadas por las subvenciones recibidas de parte de la Diputación Provincial de Alicante, que en dos años ha invertido 1.600.000 euros en el municipio, según manifiesta el alcalde. “Este es un respaldo económico que demuestra el compromiso firme de esta institución con Orxeta y sus vecinos”.