Condenan por acoso laboral al alcalde y al secretario del Ayuntamiento de Confrides

El alcalde de Confrides, Rubén Picó, del PP, y el secretario en funciones Sergio Pastor, han sido condenados por acoso laboral a una trabajadora municipal. El Juzgado de lo Social número 1 de Alicante les obliga a abonar solidariamente 22.500 euros de indemnización y daños morales a la víctima y el juez pide cesar para dejar de seguir vulnerando los derechos fundamentales de la demandante. La sentencia ya ha sido recurrida por los demandados.

La denuncia fue formulada a principios del pasado verano por una trabajadora que ejercía funciones de administrativa desde hace 35 años. Al parecer, la situación comenzó a enturbiarse después de que uno de los demandados, Sergio Pastor, también teniente de alcalde del Ayuntamiento de Polop de la Marina, entrara como secretario accidental del Consistorio, según relatan fuentes municipales.

Habitación sin ordenador

La administrativa fue destinada a una pequeña habitación sin ordenador y se le quitaron funciones laborales, tras lo cual se dio de baja por una afección de síndrome del túnel carpiano.

A la vuelta a su puesto de trabajo se le instaló en una habitación con una mesa de terraza de bar y sin ningún cometido ni material. La ansiedad producida por esta situación llevó a la demandante a una nueva solicitud de baja que fue reconocida con Incapacidad Permanente Revisable (IPR), en la que aún se encuentra.

Todas las funciones administrativas

La mujer es personal laboral cuyo cometido ha sido de toda índole administrativa, ya que durante muchos años ha sido la única persona al frente de estas funciones en un Ayuntamiento de pequeño tamaño. Durante los dos últimos años la Administración Local ha incrementado su servicio con dos personas más en tareas administrativas.

El fallo del Juzgado señala que la conducta de los demandados constituye “acoso laboral” y es vulneradora de los derechos fundamentales a la igualdad, integridad física y honor” y los condena “al cese inmediato de las conductas de acoso y su obligación de reponer a la posición anterior para el caso de que se deje sin efecto la IPR por mejoría que permita su reincorporación a su puesto de trabajo”.

Recurso del alcalde

La condena al alcalde y al secretario es recurrible, pero están obligados a depositar en una cuenta la indemnización estipulada por el juez, que es de 22.500 euros. Se trata de una sentencia en la que también el Consistorio ha sido condenado como institución que no ha impedido que los hechos que se narran en la sentencia se produjeran.

Este diario se puso en contacto con el alcalde de Confrides, Rubén Picó, que se ciñó al proceso judicial abierto y recurrido por los demandados, que pusieron el litigio bajo la asistencia jurídica de la Diputación Provincial de Alicante. Picó señaló que en los anteriores contenciosos administrativos, la justicia dio la razón al Ayuntamiento de Confrides.