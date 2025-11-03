Más peñistas que nunca en Benidorm, pero menos peñas por el alto coste de los locales

La pasión por las Fiestas Patronales no desaparece, pero los altos precios de los locales enfrentan a los peñistas de Benidorm a una realidad inalcanzable para muchos. Hasta 12.000 euros ha llegado a pagar una agrupación festera para celebrar en convivencia los festejos, y todo apunta a que los precios se disparan cada año con mucha demanda y poca oferta, una cuestión que afronta en cada edición la Associació de Penyes Verge del Sofratge.

Entre 5.000 y 6.000 euros

Este 2025 la carestía de la vida es un hecho y el incremento del valor de los locales para peñas no escapa a esta consideración. La media que los peñistas desembolsan es de 4.500 euros lo que supone que los pagos oscilan entre 5.000 y 6.000 euros por un local mediano para el que se tiene derecho de uso una semana.

Mario Villar, presidente de la Asociación en tres ocasiones aborda esta circunstancia desde la visión que da la perspectiva del tiempo pasado desde 1984 cuando se fundó la Associació de Penyes Verge del Sofratge. “Los alquileres suben en los últimos tiempos más de lo esperado y muchas no llegan a poseer un lugar para abrir”, detalla.

Un local diáfano por 3.000 euros

Se da el caso de una peña grande que ha pagado unos 12.000 euros por alquilar un bar en el centro de Benidorm, pero también los que pagan 3.000 euros por un establecimiento que es diáfano, es decir que no cuenta con instalación previa de cámaras frigoríficas u otros elementos primordiales para servir bebidas o cocinar.

Es un espléndido negocio para aquellos bares que en una semana alquilan su comercio y hacen caja sin requerir de ningún esfuerzo. Es una renta de siete días que empezará este miércoles y que terminará el jueves de la semana siguiente con limpieza y recogida de todos los enseres.

Aunque es obligatorio desde hace unos años, Villar recuerda que en esta edición las agrupaciones se han inscrito casi en bloque al registro de asociaciones de la Conselleria de Interior, un control que denomina a cada peña con su nombre y número. Otro de los gastos es el seguro obligatorio que cada una paga para estos días festivos.

Unos 5.000 peñistas

Si a todo ello le sumamos el presupuesto en bebida o comida, es casi inalcanzable poder permitirse una peña en condiciones, un lujo al que se accede cada vez con mayor dificultad. Así lo demuestran los números, con un total de 5.000 peñistas que pertenecen a 250 asociadas y con menos de 200 locales.

Otra de las opciones que se generalizan desde hace tiempo son las de compartir espacio entre varios grupos, una solución para poder conllevar los gastos de manera conjunta y donde vemos a peñas con sus diversos blusones sirviendo en las barras.

Cuando Villar fundó la Associació, como representante de La Fava, con otros peñistas eran 25 grupos que han ido creciendo hasta hoy en que el pregón de fiestas correrá a cargo de otro veterano fundador, Paco Saval, de La Soca.

Número creciente en la Ofrenda

A la reiterativa oferta de elevados alquileres se suma en las próximas fiestas una carencia como es la falta de participantes en el Desfile del Humor. Este festejo siempre tan esperado ha ido perdiendo relevancia hasta tal punto que en esta ocasión al filo de la última asamblea sólo dos peñas se habían apuntado. Una circunstancia que habrá que afrontar y solventar de alguna manera en las próximas semanas, según apuntaba Villar: “Hay que mover la participación”.

En sentido contrario, parece que las peñas han dejado los acontecimientos lúdicos para apoyar masivamente los religiosos, con su creciente participación en la Ofrenda de Flores a la Mare de Déu que se celebra el sábado de fiestas y que se representa con un colorido desfile popular muy vistoso y aclamado.