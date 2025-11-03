El PSOE denuncia la falta de control municipal en las obras de la futura pista de atletismo y la restauración de la cantera

El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha denunciado que el Ayuntamiento no ha ejercido el control ni la certificación de los trabajos realizados en la parcela pública del sector 2/1 de Poniente, donde está prevista la futura pista de atletismo, ni en la restauración ambiental de la cantera del Racó de l’Infern. Según el portavoz adjunto, Sergi Castillo, las certificaciones de obra se han aprobado sin la validación técnica municipal exigida en el convenio urbanístico.

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Sergi Castillo, explicó que la comisión informativa de Urbanismo abordó este lunes la propuesta para aprobar las cinco últimas certificaciones de obra y la recepción de los trabajos de restauración ambiental de la cantera del Racó de l’Infern.

Castillo detalló que los trabajos de desmonte, transporte, gestión de residuos y construcción de muros de contención en la parcela dotacional pública de Poniente fueron ejecutados por la empresa urbanizadora Villaviñas SLU, perteneciente al grupo TM.

Pista de atletismo

Las citadas labores corresponden a una contraprestación económica derivada del Plan de Reforma Interior que desarrolla en la zona. En lugar de abonar los más de 2 millones de euros al Ayuntamiento por la sustitución de suelo dotacional, la compañía debía realizar estas obras de acondicionamiento para el futuro proyecto de la pista de atletismo, según relata el Grupo Municipal Socialista en una nota emitida este lunes.

El edil recordó que en julio de 2024 la Junta de Gobierno ya aprobó las primeras cinco certificaciones de obra, después de que el departamento de Ingeniería municipal advirtiera que no participaría en la supervisión de los trabajos.

Asimismo, señaló que en el acta de replanteo firmada el 11 de diciembre de 2023 no se identificó al técnico municipal competente, tal como establecía la Adenda al Convenio Urbanístico aprobada por el pleno.

No eran técnicos

“Pasado más de un año, tampoco se ha podido validar el resto de los trabajos”, afirmó Castillo, quien indicó que la propuesta municipal reconoce que la función de control se encargó a unas arquitectas que “no eran técnicos municipales” en el momento de presentación de las certificaciones y que, por tanto, “no tenían conocimiento directo de la ejecución de las obras”.

El grupo socialista considera “preocupante” esta falta de fiscalización y sostiene que el agente urbanizador “ha podido actuar sin control municipal”. Castillo reprochó al gobierno local del PP una “dejación de funciones” y recordó que en su día la edil de Urbanismo sostuvo que el Ayuntamiento no debía validar las actuaciones al tratarse de una obra privada.

Por otro lado, el portavoz socialista volvió a criticar el retraso en la construcción de la pista de atletismo de Poniente, anunciada por el alcalde Toni Pérez en febrero de 2022, con un plazo de ejecución de año y medio. “Estamos a finales de 2025 y Benidorm sigue sin contar con esta infraestructura deportiva”, apuntó Castillo, quien pidió al primer edil que “aclare los motivos del retraso y el estado real del proyecto”.

Regeneración de la cantera

Por su parte, la portavoz popular y concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles ha asegurado que tanto las certificaciones de obra de la cantera como de los trabajos llevados a cabo en la parcela del PP 2/1 Poniente “están presentadas, justificadas y avaladas por la dirección facultativa”

Y ha recordado que el agente urbanizador tiene una concesión para preparar la parcela de la pista, “conforme a un acuerdo plenario que la declaró de utilidad pública en el que el PSOE votó a favor”.

La edil ha recalcado que la parcela de la pista de atletismo “no reunía las condiciones para albergar ninguna dotación”, mientras que gracias a aquella gestión “se ha regenerado una cantera con más de un millar de pinos, 718 algarrobos, 862 olivos y más de 3.600 ejemplares de especies arbustivas; además de reducir en casi 1.800 toneladas las emisiones de CO2”.

“No se han firmado las certificaciones, pero se ha controlado en todo momento todo lo que se ha hecho” ha insistido. La edil ha precisado que se modificó el proyecto de urbanización para incorporar algunos servicios y “fueron los ingenieros municipales los que dijeron cómo se tenía que hacer” .