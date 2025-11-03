Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Se espera un Día de Todos los Santos sin precipitaciones

El fin de semana llega con sol, nubes bajas y temperaturas sin grandes cambios en la provincia

El fin de semana llega con sol, nubes bajas y temperaturas sin grandes cambios en la provincia

INFORMACIÓNTV

O. Casado

Paula Lizcano

Benidorm espera día con el cielo despejado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado que las temperaturas estarán sobre los 21ºC.

Para el martes el sol seguirá estando presente y las temperaturas serán estables.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents