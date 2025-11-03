El tiempo en Benidorm para hoy
Se espera un Día de Todos los Santos sin precipitaciones
Benidorm espera día con el cielo despejado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado que las temperaturas estarán sobre los 21ºC.
Para el martes el sol seguirá estando presente y las temperaturas serán estables.
