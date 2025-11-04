L’Alfàs del Pi se sumerge en sus Fiestas del Jubileo

Del 7 al 10 de noviembre, L’Alfàs del Pi volverá a llenarse de color, música y tradición con la celebración de las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto, una de las citas más esperadas por los vecinos y vecinas del municipio. Este año, más de 44 peñas y cerca de un millar de peñistas, entre adultos y menores, participarán activamente en un programa que combina actos religiosos, cultura popular y diversión para todas las edades.

Aunque ya se han celebrado algunos actos previos, el inicio oficial de las fiestas llegará mañana jueves con la Noche del Pregón, que tendrá lugar frente a la Casa de Cultura. La identidad del pregonero o pregonera sigue siendo un secreto bien guardado, y será precisamente esa persona la encargada de abrir estas fiestas.

Pero, esta misma noche, a partir de las 21:00 horas, se vivirá uno de los momentos más tradicionales: la «Nit d’Albaes», un pasacalle nocturno en el que se cantan albaes dedicadas a las reinas y damas de las fiestas.

El viernes 7 marcará el arranque oficial de la programación con el Desfile del Humor, una cita esperada por todos en la que las peñas derrochan imaginación, sátira y buen humor con sus disfraces y carrozas.

El fin de semana concentrará los actos más solemnes. El sábado 8 tendrá lugar la ofrenda floral al Santísimo Cristo del Buen Acierto, uno de los momentos más emotivos y participativos. El domingo 9 se celebrará el Día del Santísimo Sacramento, y el lunes 10, día grande de las fiestas, estará dedicado al Santísimo Cristo del Buen Acierto, patrón de L’Alfàs del Pi.

Durante los cuatro días, el ambiente festivo inundará cada rincón del municipio con pasacalles, actuaciones musicales, correfocs, concursos, bailes, aperitivos populares y meriendas, en una programación que apuesta por la participación y el espíritu comunitario.

El alcalde de L’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha querido invitar a todos los vecinos y visitantes a disfrutar plenamente de estos días festivos: «Llegan de nuevo las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto, unos días muy especiales en los que l’Alfàs del Pi se llena de alegría, tradición y convivencia. Son fiestas que nos unen, que reflejan nuestra historia y nuestras raíces, y que, al mismo tiempo, abren nuestras puertas a todas las personas que desean compartir con nosotros este espíritu festivo y acogedor que nos caracteriza». Arques ha destacado además la importancia de vivir las fiestas con intensidad y respeto: «Quiero invitaros a disfrutar de los actos religiosos, culturales y festivos, a salir a la calle, reencontraros con amigos y familias, y a celebrar juntos lo que somos: un pueblo diverso, solidario y lleno de vida».

Las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto son, en definitiva, una cita que mezcla fe, tradición y alegría, y que cada noviembre reafirma la identidad alfasina: una localidad que celebra unida, con entusiasmo, sus raíces y su historia.

«El momento que más me emociona es la ofrenda floral»

Sandra Gómez, concejala de Fiestas y Tradiciones de l’Alfàs del Pi

¿Qué novedades destacaría respecto a ediciones anteriores?

Nuestras fiestas se basan mucho en la tradición, y algo que las caracteriza es que la población tiene muy interiorizados los actos más destacados de cada día, ya que se repiten año tras año en el mismo orden. Concretamente, el día 6, día de inicio de las fiestas, el pregón lo realiza siempre una persona conocida, pero ajena al municipio, y su identidad se mantiene en secreto hasta el mismo momento. Como novedad este año, tras dar el pregón, esta persona ofrecerá además una actuación en la explanada de la Casa de Cultura. La comisión de fiestas está dedicando especial atención a este acto, organizando un picoteo para que vecinos/as y visitantes puedan disfrutar de la actuación de manera más cercana.

¿Qué actos considera imprescindibles para entender el espíritu de las fiestas?

Para comprender el espíritu de nuestras fiestas es fundamental enlazar la parte lúdica con la religiosa. La entrada de Peñas y el pregón marcan el inicio, llenando las calles de música, color, pólvora y participación por parte de todos y todas. Por otro lado, el Día del Santísimo y el Día del Cristo reflejan la devoción y la tradición, reuniendo a gran parte del municipio en sus procesiones. Solo combinando ambos aspectos se puede apreciar plenamente la esencia de nuestras fiestas.

Sandra Gómez, concejala de Fiestas. / .

¿Cómo se involucra a los más jóvenes?

Desde la concejalía trabajamos para que los más jóvenes se sientan parte activa de nuestras fiestas, impulsando actividades pensadas para ellos y colaborando estrechamente con la Asociación de Peñas, que cuenta con un total de 44 peñas, en su mayoría formada por jóvenes. Considero que es fundamental transmitir nuestras tradiciones de generación en generación para mantener viva la esencia de las fiestas y que sigan siendo ese vínculo que une pasado, presente y futuro.

Las fiestas atraen cada año a muchos visitantes. ¿Qué impacto tienen en el turismo y la economía local?

Las fiestas atraen cada año tanto a vecinos/as como a visitantes, generando un impacto muy positivo en el turismo y la economía local. Comercios, bares y restaurantes se ven dinamizados por la afluencia de gente, y además crean oportunidades para empresas locales que participan en la organización de actividades. Me gustaría destacar también, la participación de una de las peñas de origen noruego, que simboliza la estrecha relación entre la comunidad noruega y las fiestas de l’Alfàs del Pi aportando un toque intercultural.

¿Qué momento de las fiestas vive con más emoción a nivel personal?

El momento que más me emociona, sin duda alguna, es la ofrenda floral. La he vivido desde que nací y cada año sigue siendo igual de especial. Disfruto mucho que mi madre me ayude a vestirme con el traje regional, el cual es un símbolo de nuestra tradición. Ir a la peluquería, colocar cada adorno con cuidado y luego caminar hacia la iglesia con las flores es un instante que vivo y me emociona profundamente.