El Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación La Barqueta buscan declarar el Hallazgo Fiesta de Interés Turístico Nacional

La Escenificación del Hallazgo de la Virgen que teatraliza todos los años en la playa de Poniente la Asociación Cultural y Recreativa “La Barqueta” el sábado de Fiestas Patronales va a vivir un impulso por parte de sus creadores junto al Ayuntamiento para obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Las peñas de fiestas se sumarán a esta petición con las fotografías de los peñistas mostrando el cartel que promociona el Hallazgo.

Son 50 años ya los que celebra La Barqueta representando el Hallazgo de la Virgen en la playa de Poniente, uno de los actos centrales de las Fiestas Patronales y que suscita el interés y la expectación de cientos de personas.

La puesta en escena representa a los benidormenses que encontraron en 1740 una barca a la deriva que llevaba la figura de la Verge del Sofratge y que tuvieron que quemar debido a la peste, salvando la imagen de la patrona.

Apoyo de las peñas

Las peñas votaban este martes en asamblea su apoyo a la difusión de este acto para poder obtener la declaración del Hallazgo como Fiesta de Interés Turístico Nacional sumando otro escalón, ya que actualmente posee la correspondiente a Interés Autonómico.

El presidente de esta entidad cultural, Francisco Llorens, ha indicado que los peñistas que quieran sumar sus apoyos para esta declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional pueden hacerlo colocando en las fachadas o en el interior de sus locales festeros el cartel que se ha realizado este año para promocionar la ‘Arribada a Benidorm de la Mare de Déu del Sofratge’ y fotografiarse con él, enviando después estas imágenes por whatsapp al teléfono 665461353.

Fotografías del Hallazgo

Asimismo, también se puede colaborar enviando fotografías de la Escenificación del Hallazgo de la imagen de la patrona, que tendrá lugar este sábado, 8 de noviembre, a las 17 horas en la playa de Poniente, a la altura del Parque de Elche.

Todas las fotografías recibidas serán incluidas posteriormente por parte de La Barqueta en el dossier que se está elaborando con toda la información y documentación relacionada con el Hallazgo, acreditando con ellas que también las peñas apoyan la candidatura para obtener este reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional.