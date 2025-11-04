Colapso en el Hospital de La Vila, con una treintena de camas en los pasillos

Baile de puestos en el Hospital Comarcal Marina Baixa mientras la asistencia sigue desbordada en pleno otoño, con 32 camas instaladas en los pasillos a falta de habitaciones para los ingresos correspondientes. El desbordamiento de pacientes que vive continuamente el Hospital de La Vila ha coincidido esta vez con un cese del actual gerente que ha sido trasladado a San Vicente y la llegada de la responsable Beatriz Massa, procedente de Elda.

Esta semana el hospital ofrece un panorama saturado con 32 pacientes instalados en camas a falta de pasar a planta. Se da la circunstancia que hay un mayor déficit de habitaciones, ya que el ala derecha de la tercera planta sigue en obras y tampoco la apertura de espacios como la Unidad de Corta Estancia solucionan un problema que es “estructural” según denuncian a INFORMACIÓN algunos sanitarios.

Cinco días en pasillos

A ello se une que los médicos de Urgencias deben seguir prestando atención a los pacientes que siguen en los pasillos a pesar de estar ya diagnosticados para diversas especialidades médicas y deben también acudir a sus trabajos quirúrgicos en los quirófanos. Esta sobrecarga retrasa reiteradamente todo el sistema de atención hospitalaria de manera diaria y con demora de cinco días para pasar a planta.

Algunos médicos se quejan además de la falta de plantilla, con profesionales que no quieren llegar a un hospital donde saben que se trabaja en condiciones inadecuadas y donde lamentan que no se puede tratar bien a los pacientes por la falta de espacio.

Atención al Imserso

“Los médicos de Urgencias están en “standby”, denuncia uno de los sanitarios. Mientras tanto los pacientes continúan durante días en los pasillos hasta que se den altas en planta o, por el contrario, se derivan a hospitales privados, según aseguran fuentes sanitarias.

Al problema estructural que sufre el Hospital Marina Baixa se añaden las puntas de poblaciones de mayores que requieren de atención. Desde los sindicatos médicos advierten de la llegada de turistas del Imserso que muchas veces bajan del autobús y van directos al centro sanitario por no encontrarse bien, con historiales desconocidos para los médicos por tratarse de usuarios de otras comunidades autónomas.

Ocho horas en Urgencias

La espera para la atención en Urgencias llega hasta las 8 horas en los casos más leves, es decir para los que el triaje es verde o azul. Como señalan fuentes sindicales no se trata sólo de establecer la gravedad, hay que pasar por un diagnóstico, una interpretación o unos análisis y todo ello eleva la atención total a unas 8 horas.

De manera paralela a esta situación continua, desde la Conselleria de Sanidadhan realizado varios movimientos en las Gerencias de los Hospitales de la provincia. El cese de Pascual Pastor como gerente del Departamento de Salud de la Marina Baixa que incluye el Hospital de La Vila ha motivado la sustitución por Beatriz Massa que procede del Hospital de Elda, a cuya dirección ha estado un año y con muy buenos resultados, según todas las informaciones.

Nueva gerente

INFORMACIÓN intentó ponerse en contacto con Sanidad para que le confirmase estos extremos, pero de momento no ha sido posible obtener ninguna respuesta de la Conselleria a cuyo frente está Marciano Gómez.

Pastor ha estado un año al frente del Hospital de La Vila, en un momento de obras en el interior y exterior del recinto y con multitud de deficiencias que afectan hace tiempo al centro respecto de su escasa capacidad y su precario número de sanitarios. El gerente prestará ahora su labor como director en el Hospital de Atención a Pacientes Crónicos y de Larga Estancia (HACLE) de San Vicente.

En cuanto a Massa, le acredita una intensa experiencia. Procede del departamento de salud de Elda donde ha estado un año y también ejerció como jefa de Sección en la UHD del Hospital General Universitario de Elche entre 2013 y 2017. Hasta 2023 estuvo de gerente del Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant.