La Policía Local de Altea se refuerza con 18 nuevos agentes

La Policía Local de Altea ha aumentado en dieciocho agentes su dotación con lo que ahora la plantilla llega a los 40 miembros. Este lunes se presentaron oficialmente ante el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, los nuevos policías alteanos, de los que 12 "son agentes funcionarios de carrera y 6 son interinos en la plantilla de la Policía Local", según informó el concejal de Seguridad Ciudadana y primer teniente de alcalde, Deo Sánchez.

En el acto, el concejal señaló que con esta ampliación "el cuerpo policial de Altea refuerza su capacidad operativa y mejora la atención a las necesidades de los vecinos y vecinas del municipio al llegar a los 40 agentes en la plantilla, que permite mayor y mejor servicio a la ciudadanía".

Por su parte, el alcalde afirmó que "Altea ha dado un paso firme en su compromiso con la seguridad ciudadana" y destacó que la seguridad "es una prioridad para este Equipo de Gobierno. Con estas incorporaciones damos respuesta a una demanda ciudadana", apostilló.

Deo Sánchez afirmó que "la ampliación de la plantilla se enmarca dentro de las acciones de mejora que lleva a cabo la concejalía de Seguridad Ciudadana y que contempla también la renovación de vehículos, la formación continua del personal y la mejora de equipamiento tecnológico". Mientras que el inspector de la Policía Local, Vicente Soler, presente en el acto, aseveró que con esta ampliación, "la Policía Local de Altea alcanza una plantilla más equilibrada y preparada para afrontar los retos de nuestra localidad. El Ayuntamiento continúa trabajando en la mejora de los recursos humanos y materiales del cuerpo, con el objetivo de ofrecer un servicio más cercano, eficaz y moderno", añadió.

El concejal de Seguridad Ciudadana explicó que los nuevos agentes, que han superado el proceso selectivo, "se incorporarán en el próximo curso que organice el IVASPE (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, una entidad de la Generalitat Valenciana) para realizar la formación correspondiente" y adelantó que durante esta primera semana "recibirán formación sobre varias materias, como el uso del aplicativo de gestión policial EUROCOP que contempla soluciones informáticas altamente innovadoras que incorporan últimas tecnologías compuestas por un conjunto de sistemas modulares, integrales e integrados, con un alto valor añadido para los Cuerpos de Seguridad".

Por último, Deo Sánchez indicó que los nuevos agentes "se acreditarán en el uso del Desfibrilador Externo Semiautomático, la utilización de medios defensivos, comunicaciones, e interacción con el ciudadano", para, posteriormente, "integrarse en las labores de vigilancia, control del tráfico, atención a emergencias y vigilancia de espacios públicos".