El tiempo en Benidorm para hoy
Martes estable en la Marina Baixa con máximas de 22 grados y viento muy flojo
Benidorm disfruta este martes 4 de noviembre de un día plenamente estable y luminoso, con el mar en calma y temperaturas muy agradables para estas fechas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una jornada con cielos poco nubosos o despejados durante la mayor parte del día, sin riesgo de precipitaciones.
Los termómetros se moverán entre los 15 grados al amanecer y los 22 grados en las horas centrales, con una sensación térmica prácticamente idéntica gracias a la ausencia de viento. Solo se esperan algunas nubes dispersas al final de la tarde, sin afectar al ambiente templado que predomina en la ciudad.
El viento soplará flojo, con brisas de componente sur por la mañana que irán perdiendo fuerza a medida que avance la jornada, dejando una tarde muy agradable tanto en el paseo marítimo como en las playas de Levante y Poniente.
El índice UV máximo se sitúa en nivel moderado (3), lo que permite disfrutar del sol sin excesivo riesgo, aunque se recomienda seguir usando protección solar durante las horas centrales.
Será un martes ideal para disfrutar al aire libre, con un ambiente más propio de finales de septiembre que de pleno noviembre. Ni rastro de lluvia ni de viento, y con el Mediterráneo ofreciendo una estampa tranquila que confirma que el otoño, en Benidorm, sigue siendo sinónimo de buen tiempo.
