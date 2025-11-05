El Ayuntamiento de Calp actúa en la zona verde de La Empedrola para evitar la propagación de incendios

El Ayuntamiento de Calp ha iniciado el proceso de licitación de los servicios de tratamientos selvícolas en las zonas verdes municipales de las partidas Empedrola I y II. El proyecto contempla la creación de una franja perimetral de 10 metros de anchura junto a las zonas urbanizadas con el fin de mejorar la seguridad frente incendios forestales que se puedan producir en la zona verde.

La ejecución se centrará en un terreno de ocho hectáreas y se pretende levantar una franja cortafuegos de 35 metros apoyada en el vial existente que delimita ambas zonas verdes y mejorar las masas forestales existentes con actuaciones selvícolas como claras selectivas.

Retirada de materia seca

En estas actuaciones se favorecerán los árboles dominantes para reducir de esta manera la biomasa forestal. Se eliminarán principalmente las especies pirófitas y que presenten materia vegetal seca y se evitará la tangencia de copas.

Los restos de vegetación se tratarán de dos maneras diferentes. En cuanto a los pequeños restos la trituración se acometerá in situ y se dejarán en el monte. Respecto a los troncos se cortarán en fragmentos más pequeños y se acopiarán en la misma zona verde.

En el caso de que fuera necesario, el adjudicatario deberá prever la posibilidad de retirar los restos vegetales a un vertedero autorizado.

Contrato por 59.900 euros

Las zonas verdes de Empedrola I y II son áreas municipales de gran extensión que se encuentran rodeadas de zonas residenciales, por lo que el objetivo último de estas actuaciones es sanear la vegetación existente y así prevenir posibles incendios.

El precio del contrato es de 59.900 euros aunque se puede mejorar a la baja por las empresas licitadoras. El plazo de ejecución será de cuatro meses, con opción a una prórroga extraordinaria de dos meses, en el caso de que no se hayan finalizado los trabajos previstos en el contrato.