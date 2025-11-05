¡Benidorm ya está en festes!: Consulta el programa de actos

Benidorm está de aniversario: 700 años desde que el 8 de mayo de 1325 l’Almirall Bernat de Sarrià otorgó Carta de Poblament. Nacía así oficialmente, sobre la Punta Canfali, la población marinera que a lo largo de los siglos unió su nombre a la Marina Mercante, al corso y a la almadraba hasta convertirse en el indiscutible líder turístico que es hoy.

Aquel día de hace 700 años marcó un hito histórico, como también lo hizo otra fecha: marzo de 1740. Fue un día de ese mes cuando, entre las cenizas de una embarcación quemada que había aparecido a la deriva frente a la costa, se recuperó intacta la imagen de una virgen. Ante lo extraordinario de este hecho, Benidorm la hizo su patrona, tejiéndose así la relación emocional entre la población y su alcaldesa perpetua: la Mare de Déu del Sofratge.

El programa cuenta con actos multitudinarios como la ofrenda de flores y las carrozas. / INFORMACIÓN

Este episodio, investigado y documentado por el historiador Pere Mª Orts i Bosch, es el germen de les Festes Majors Patronals de Benidorm, que se inician en apenas unas horas y que están dedicadas Sant Jaume y a la Mare de Déu del Sofratge. Justamente el hallazgo de la patrona es el protagonista del acto más singular de las celebraciones, en las que se conjugan tradición, música, pólvora, devoción y diversión.

Así, cada sábado de festes l’Associació Cultural i Recreativa ‘La Barqueta’ escenifica la Trobada de la Mare de Déu del Sofratge en la playa de Poniente a partir del texto redactado por Pere Maria Orts i Bosch. La escenificación se remonta a 1971 y desde hace una década está reconocida de Interés Turístico Autonómico. Pero Benidorm quiere más y ahora, tras más de medio siglo de representaciones, aspira a que este acto alcance en próximas fechas la categoría de Fiestas de Interés Turístico Nacional; un reto impulsado por ‘La Barqueta’ con el apoyo del Ayuntamiento y para cuya consecución se quiere implicar al colectivo festero y al conjunto de la sociedad civil.

Reinas de les Festes Majors Patronals de Benidorm, Paula Pascual y Aitana Pérez. / INFORMACIÓN

También singular, y conocido en toda España, es el pasodoble ‘Fiesta en Benidorm’, firmado por el maestro Rafael Doménech Pardo. Himno Oficial de les Festes Majors Patronals, su interpretación la mañana del sábado en la Plaza SSMM Reyes de España, a cargo de músicos de más de una decena de bandas y bajo la batuta del propio autor, pone el colofón al inicio oficial de las Fiestas, que cada año congregan a más turistas nacionales e internacionales.

Un programa multitudinario

Y no es de extrañar, porque en estos cinco días la hospitalidad y el carácter abierto de Benidorm están, si cabe, más a flor de piel en todos los actos festeros organizados por la Comissió de Festes Majors Patronals y l’Associació de Penyes con la colaboración del Ayuntamiento.

En estos cinco días la hospitalidad y el carácter abierto de Benidorm están, si cabe, más a flor de piel en todos los actos festero. / INFORMACIÓN

En el programa, actos multitudinarios como la ofrenda de flores y las carrozas; de fervor, como las procesiones y misas a los patronos; con sabor a tradición, como la escenificación les Copletes a la Mare de Déu; ingeniosos y en ocasiones también mordaces, como el Desfile del Humor; u orientados al entretenimiento como conciertos, correfocs, mascletaes o actividades teatrales para los más pequeños.

Unos actos, todos ellos, con los que se vuelca la ciudadanía para acompañar a las Reinas Mayor e Infantil, Paula Pascual Sánchez y Aitana Pérez Gutiérrez, y sus cortes de honor; máximas representantes de les Festes Majors Patronals, que tienen como coprotagonistas al colectivo peñista: más de 4.500 personas que ya esta noche recorrerán las calles del centro en la tradicional Entrada de Peñas.

¡Benidorm està en festes!

Procesión en honor Sant Jaume. / INFORMACIÓN

Programa de actos

19:00 h. Exposición arqueológica «Benidorm, huella del tiempo» en el Museu del Calvari.

20:00 h. Taller de Teatre «La magia del teatro» en el salón de actos del Ayuntamiento.

21:00 h. Picaeta ofrecida por la Comisión de Fiestas Mayores Patronales 2025.

Viernes 7 de noviembre

18:00 h. Inaguración oficial del alumbrado artístico.

19:00 h. Inaguración del recinto ferial.

19:00 h. Concurso de engalanamiento de calles y peñas.

22:00 h. Entrada de peñas.

Sábado 8 de noviembre

10:00 h. Santa misa en la Iglesia Parroquial de San Jaime y Santa Ana.

11:45 h. Apertura de puertas de la iglesia de San Jaime y Santa Ana, para cantar los Gozos a la Virgen del Sufragio.

12:00 h. Ángelus y volteo general de campanas, anunciando el comienzo oficial de las Fiestas Mayores Patronales 2025.

12:15 h. Entrada de bandas de música, desde la plaza de San Jaime, para recorrer las principales calles del centro de Benidorm.

13:00 h. Concentración de bandas en la Plaza de SS. MM. los Reyes de España, donde cada agrupación participante hará su entrada interpretando distintos pasodobles para dar la bienvenida a la Fiesta.

Una vez que todas las bandas estén reunidas en la plaza, interpretarán conjuntamente el Pasodoble «Fiesta en Benidorm», pasodoble declarado Himno de las Fiestas Mayores Patronales.

Al finalizar, bombardeo de trueno y color a cargo de la prestigiosa pirotecnia Vulcano e inaugurarán la Carpa de la Comisión de Fiestas 2025.

17:00 h. Escenificación del hallazgo de nuestra patrona la Virgen del Sufragio, Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana.

Al finalizar, se dispararán las Salvas de Honor, a cargo de la Pirotecnia Vulcano, anunciando el Hallazgo de la imagen de nuestra patrona, la Virgen del Sufragio.

18:30 h. Solemne Romería.

A la llegada de la Romería a las puertas de la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, Ofrenda de Flores a la Virgen del Sufragio, Patrona y Alcaldesa Perpetua de Benidorm.

A continuación, la Reina Infantil, la niña Aitana Pérez Gutiérrez, recitará un verso a nuestra Patrona, escrito por Vicenta Pérez Bayona, «Cuqui».

Después, la Reina Mayor, Paula Pascual Sánchez, dirigirá unas palabras al pueblo de Benidorm.

Seguidamente, el pregonero de las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm 2025, Don Francisco Saval Román, procederá a dar el Pregón, proclamando el inicio de las Fiestas Mayores Patronales 2025.

Por último, se procederá a la interpretación de los Himnos de Benidorm y de la Comunidad Valenciana y disparo de un Ramillete de Fuegos Artificiales desde la Plaza de la Señoría a cargo de la Pirotecnia Vulcano.

23:00 h. Gran Tributo «We love 90 & 00 La Fiesta», en la Plaza de SSMM los Reyes de España.

01:00 h. Fútbol granera.

Domingo 9 de noviembre, Día de la Mare de Déu.

9:00 h. Chocolatada popular en la Carpa de la Comisión, ofrecida por chocolates Marcos Tonda.

11:00 h. Gran Parque Infantil en la plaza de SS. MM. los Reyes de España.

11:30 h. Solemne Misa en honor a Patrona y Excma. Alcaldesa Perpetua, la Virgen del Sufragio en la Iglesia de San Jaime y Santa Ana

14:00 h. Grandiosa Mascletà Pirodigital

17:30 h. Musical infantil «Viaje de las emociones» en la Plaza SS.MM Los Reyes,

19:30 h. Solemne Procesión en honor a la Virgen del Sufragio.

23:00 h. Emotivo y tradicional canto de «Les copletes a la mare de déu del sofratge».

23:00 h. Gran noche DJ en la plaza de SS.MM. los Reyes de España.

Lunes 10 de noviembre, Día de Sant Jaume

9:00 h. Chocolatada popular en la Carpa de la Comisión ofrecida por chocolates Marcos Tonda.

11:00 h. Gran Parque Infantil en la plaza de SS. MM. los Reyes de España.

11:30 h. Solemne Misa en honor a Patrona Y Excma. Alcaldesa Perpetua, La Virgen del Sufragio en la Iglesia de San Jaime y Santa Ana.

14:00 h. Atronadora Mascletà Pirodigital .

16:00 h. IV Torneo Pilota Valenciana «Penya Ganduls».

19:30 h. Solemne Procesión en honor a Santiago Apóstol.

Al finalizar la procesión, encendido de la tradicional Estampeta de San Jaime, en la plaza de San Jaime.

23:00 h. Magnífico Grupo Benidormense «NIños De Oro».

00:00 h. Gran concierto del grupo «Despistaos», en la Plaza de SS.MM. los Reyes de España.

Al finalizar el concierto, magnífico «Correfocs» a cargo de la Colla de «Dimonis rafolins».

Martes 11 de noviembre

9:30 h. Recogida de las Reinas de las Fiestas y sus Cortes de honor por parte de los Mayorales de la Comisión de Fiestas Mayores Patronales.

10:30 h. Solemne misa de requiem en la Iglesia de San Jaime y Santa Ana.

Al finalizar la misa, se ofrecerá una corona de laurel ante el monumento a los Caídos en el Mar, en la plaza de la Señoría.

Seguidamente, la comitiva se desplazará a visitar los dos Cementerios de la ciudad, el de la Virgen del Sufragio y el de San Jaime.

11:00 h. Parque infantil en la plaza de Sus Majestades los Reyes de España.

14:00 h. Gran mascletà mecanizada en la Avda. Jaime I.

19:00 h. Gran desfile del humor

23:00 h. La gran Orquesta itinerante «La Iguana Fine»

1:00 h. Sesión DJ en la Plaza de SSMM de España.

Miércoles 12 de noviembre

11:00 h. Convivencia de todas las entidades Festeras de la ciudad en la Festa de les festes.

13:00 h. Mascletà infantil y dulcísima traca de caramelos para los más pequeños, en la plaza de SS. MM. Los Reyes de España.

17:00 h. Concentración en el Avda. de Alcoy de las distintas Entidades Festeras y Asociaciones con sus respectivas bandas de música y carrozas.

18:00 h. Inicio del grandioso y multicolor desfile de carrozas.

Al finalizar el desfile de carrozas, espectacular colofón de nuestras Fiestas Mayores Patronales, con el disparo de un Gran castillo de fuegos artificales, a cargo de Pirotecnia Vulcano,

23:30 h. Entrega de los Premios del Desfile de Carrozas.

Del jueves 13 al 21 de noviembre

19:00 h. Santa Misa y Novena en honor a nuestra Patrona, la Virgen del Sufragio, en la Iglesia Parroquial de San Jaime y Santa Ana.

Sábado 22 de noviembre

10:00 h. Misa de Acción de Gracias a la Virgen del Sufragio.