Benidorm prepara sus Fiestas Patronales con programas de recogida de vidrio y de limpieza viaria

La diversión en las Fiestas Patronales de Benidorm deja un panorama de residuos que alfombra las calles y que se intentará minimizar con el aumento de limpieza, la suma de contenedores y papeleras y la recogida selectiva. El Ayuntamiento repartirá bolsas para desechos e instalará 400 contenedores de papel y plástico además de fomentar el depósito de vidrio, un elemento que aumenta de manera significativa durante estos días de celebración.

El refuerzo de limpieza y el aumento de personal comenzará el primer día de fiestas, el viernes 7 de noviembre, pero cubrirá también la celebración de la Fancy Dress, el día 13, y de la Fiesta de La Carxofa, prevista para el sábado 15.

Papeleras y contenedores

El incremento de material supone añadir una veintena de papeleras y medio centenar de contenedores –uno de 240 litros, cuatro de 330, 32 de 800 litros, cinco de 1.000 y otros cinco de 3.200 litros– en las zonas de mayor concentración de locales peñistas, como son las calles del barrio de El Calvari o Apolo XI.

También se instalarán en las inmediaciones del ‘porrat’ de Emilio Ortuño y de la feria instalada en el Recinto Ferial; en la plaza de SS MM los Reyes de España o en las calles y plazas donde se van a desarrollar los principales actos festeros.

En cuanto a los horarios de recogida, el concejal de Limpieza Viaria, Luis Navarro, ha señalado que habrá un servicio especial que recorrerá las zonas con mayor concentración de locales peñistas dos veces al día: una a las 10 de la mañana y otra a las 5 de la tarde, que se sumarán al servicio ordinario que se realiza en horario nocturno.

Una de las calles donde se concentran las peñas en el barrio de El Calvari. / INFORMACIÓN

Bolsas y recogida selectiva

En estos dos servicios especiales los operarios retirarán los residuos orgánicos y también las bolsas de recogida selectiva, facilitando así el reciclaje durante los días de fiestas.

Igualmente, para fomentar la recogida separada de residuos, el Ayuntamiento repartirá a las peñas bolsas para los residuos orgánicos y unos 400 pequeños contenedores amarillos y azules para envases y papel/cartón, estos últimos en colaboración con Ecoembes, la entidad sin ánimo de lucro que gestiona el reciclaje de los envases domésticos, comerciales e industriales.

Mientras tanto, se volverá a repetir la campaña de sensibilización “Fiestas con eco” para promover el reciclaje de vidrio entre los festeros y vecinos del municipio.

La iniciativa tiene como objetivo superar la tasa de reciclaje de vidrio propuesta por Ecovidrio durante el mes de noviembre con respecto al mismo periodo del año anterior. Si el municipio logra superar el reto, Ecovidrio le hará entrega del galardón ‘Fiestas con eco’, que reconoce la implicación en la campaña de la ciudadanía.

Animadores para el vidrio

Para dinamizar la campaña, un grupo de animadores vestidos con disfraces tematizados recorrerán las principales calles donde se concentran los locales de los peñistas. A su vez invitarán a participar en juegos y retos a cambio de una mochila con el diseño de la imagen de la campaña ‘Fiestas con eco’.

En concreto, los educadores ambientales estarán el lunes 10, y martes 11 de noviembre, de 16 a 20 horas en las calles donde las peñas tienen ubicadas sus sedes festeras. Por otra parte, los festeros podrán subir sus fotos más sostenibles a las redes sociales con el hashtag #FiestasConEco.

Este año se continua con la ‘Red Fiestas con Eco’ de municipios comprometidos con la sostenibilidad en las fiestas y que apuestan por mejorar año tras año su compromiso con el medio ambiente.

Esta red cuenta con una plataforma web que presentará a todos los municipios adheridos junto con las acciones que estos implementen por unos eventos festeros más sostenibles, entre los que se encuentra Benidorm.