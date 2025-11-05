La Generalitat invierte tres millones de euros en la depuradora de Altea para reutilizarse el agua por la agricultura

La Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio invertirá algo más de tres millones de euros en unas nuevas infraestructuras de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Altea que permitirán la reutilización de estas aguas para la agricultura del municipio.

Las obras se ejecutarán en nueve meses y este pasado martes se iniciaron las mismas con la presencia de Vicente Martínez Mus, el nuevo vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller de la Recuperación Económica y Social y Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio nombrado en el primer pleno del Consell celebrado ese día en Alicante tras la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.

En las instalaciones de la EDAR, Martínez Mus fue recibido por el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, y parte de la corporación municipal para realizar, en compañía de representantes de las comunidades de regantes del pueblo y el diputado autonómico del grupo popular José Ramón González de Zárate, una visita guiada por los técnicos de la depuradora.

El vicepresidente segundo aseguró que la intención de estas nuevas infraestrcuturas es "aprovechar cada gota de agua con calidad para poder regar nuestros campos, algo que se consigue mediante inversiones, reutilización y gestión eficiente". Mientras que el alcalde alteano agradeció al Consell la puesta en marcha del proyecto y recordó que "esta mejora ha sido una reivindicación constante desde hace muchos años por parte de los regantes y el municipio porque también interesa que el agua que vaya a desembocar en el río Algar sea de la mejor calidad posible, pues es un paraje natural".

Las obras de construcción del tratamiento terciario en la depuradora de Altea han sido adjudicadas por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), dependiente de la Generalitat Valenciana, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Global Omnium Medioambiente SL y Elecnor, Servicios y Proyectos SAU, por 2.957.583,88 euros. Mientras que la dirección de los trabajos correrá a cargo de MS Ingenieros SLU por un importe de 135.622,03 euros.

Por otro lado, estas obras constituyen una primera fase del proyecto presentado en su día por el Ayuntamiento de Altea ante la Conselleria, y aprobado en 2022 por un importe total de 6,5 millones de euros. Ahora "se centrarán en la construcción de una infraestructura para dar un tratamiento adicional al agua depurada mediante un proceso de ultrafiltración, lo que se conoce como tratamiento terciario, que consiste en una desinfección mediante hipoclorito de sodio, con lo cual se permitirá la reutilización del agua depurada para la agricultura", indicó el conseller.

Reutilización de 8 millones de litros diarios de agua

Martínez Mus explicó que con esta técnica "se espera una reutilización de 8.000 metros cúbicos diarios" y añadió que el protocolo de depuración "se divide en tres fases: una primera de pretratamiento donde se separan los residuos, las grasas y arenas. Una segunda fase compuesta por tratamiento secundario con reactor biológico y decantación. Y una tercera y última fase de tratamiento terciario donde se filtra".

El conseller recalcó que "así, una parte del agua que procede de la depuradora es reutilizada en agricultura, y capta de esta manera el agua impulsada al azud del Mandem, mientras que la otra parte es evacuada al río Algar, en la zona de su desembocadura". Y apostilló que desde el punto de vista normativo, "se da cumplimiento a los requisitos del Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020, relativo a los requisitos mínimos para reutilización del agua y vigente Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se modifican diversos reales decretos que regulan la gestión del agua".

Vista aerea de la EDAR de Altea. / Conselleri­a de Infraestructuras y Medio Ambiente

Por su parte, el alcalde aseveró que "es una gran noticia para el pueblo de Altea que se inicien ya las obras. El vicepresidente segundo del Consell no ha venido a presentar una posibilidad, ni una posibilidad de futuro, sino que ha estado presente como testigo del comienzo de unas obras que, si se cumplen los plazos anunciados de 9 meses para su ejecución, se podrá hablar del éxito de esta instalación".

Diego Zaragozí recordó igualmente que a finales de julio de 2022, cuando era el concejal de Ciclo Hídrico, la Generalitat Valenciana anunció que invertiría 6,5 millones de euros en la EDAR de Altea "para mejorar las infraestructuras de la depuración de aguas y la mejora del colector del río Algar, una excelente noticia que recibimos para la ciudad y el medio ambiente, puesto que suponía actualizar el ciclo completo de nuestra estación depuradora y solventar un problema arrastrado con el colector del río. De los 6,5 millones presupuestados, cerca de tres se destinarían al tratamiento de aguas residuales, que es lo que se va a realizar ahora, y el resto iría para la mejora del colector del río Algar. Pero esto será en una segunda fase", apostilló.

Sobre la EDAR de Altea

La depuradora de aguas residuales de Altea fue la primera que construyó la Consellería de Obras Públicas tras el traspaso de competencias a la Generalitat Valenciana desde el Gobierno central en 1984. Se inauguró el 27 de febrero de 1987, con un coste cercano a los 2,1 millones de euros, y el Ayuntamiento financió su construcción con 112.690 euros mediante contribuciones especiales pagadas por los alteanos más otra cifra similar de las arcas municipales.

Situada en la margen izquierdo del río Algar, al lado del puente de la autopista AP7, ocupa 12.000 metros cuadrados de extensión. Cuando se inauguró se trataba un caudal máximo de 380 metros cúbicos por hora.

En 1999 se proyectó su ampliación para recoger las aguas residuales de La Nucía, Polop y Callosa d’En Sarrià con un presupuesto de casi 8.000 euros subvencionados en un 85 por ciento a cargo de los fondos de cohesión de la Unión Europea.

Por último, en febrero de 2015 se hicieron las últimas obras de mejora a cargo de la empresa provincial Proaguas Costa Blanca por un importe de 402.391 euros para sustituir las estaciones de bombeo que impulsan las aguas residuales de los tres pueblos vecinos hasta la depuradora de Altea, así como en la instalación de un nuevo colector de impulsión que conectara estas infraestructuras. Con esta mejora, el caudal de diseño es de 12.000 m3/día y trata las aguas residuales procedentes de los municipios de Altea, Polop, Callosa d'en Sarrià y una parte de La Nucía.

En cuanto a la infraestructura de la instalación, la línea de agua dispone de un tanque de homogeneización y regulación de caudales, un pretratamiento integrado por un desbaste de finos, así como un desarenado y desengrasado mediante canales aireados. Posteriormente, el agua accede a la decantación primaria seguido del reactor biológico, decantación secundaria y laberinto de cloración.

Cabe resaltar "la movilización de más de 200 millones de euros de la Generalitat Valenciana para la modernización de los sistemas de depuración con el objetivo de convertir a la Comunitat Valenciana en una tierra de vertidos cero en materia hídrica", según indican desde la consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Un total de diez depuradoras en el municipio

Por otro lado, en la web de la Entidad Pública de Saneamiento de Aigües Residuales de la Comunidad Valenciana sale publicado un diagrama con las 10 depuradoras que hay en Altea. Tanto la principal de la cual estamos hablando como las de las diferentes urbanizaciones del municipio.

En total se depuran 14.107 metros cúbicos diariamente. La más importante es la EDAR de Altea con 12.000 metros cúbicos. Le siguen la de la urbanización Toix-Mascarat con un caudal de depuración de 800 m3. A continuación está la de Mascarat con 580 m3, seguida por la del Paradiso con 177 m3, Santa Clara con 140 m3, Altea Golf con 96 m3, Llenya con 86 m3, Monterrico con 80 m3, Golf-Viver con 78 m3 y Galera de las Palmeras con 70 m3.