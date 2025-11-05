La nueva gerente del Hospital de La Vila se centrará en la mejora del servicio de Urgencias

Desde este pasado martes el Hospital de La Vila cuenta con nueva gerente. Tal como adelantó INFORMACIÓN Beatriz Massa ha recogido el relevo de un centro que presenta múltiples deficiencias entre los que la saturación en Urgencias es el principal. Por ello, uno de los cometidos de la recién estrenada dirección será el de mejorar ese departamento primordial, tal como ha comunicado en una reunión con el personal sanitario y confirma la Conselleria de Sanidad. Por otra parte, en paralelo, la diputada del PSPV-PSOE Mayte García ha requerido conocer el número de pacientes que se derivan a hospitales privados dado el colapso del hospital comarcal.

Expectativas de cambio

La llegada de Massa a La Vila ha abierto ciertas expectativas de cambio en el anquilosado sistema del Hospital de La Vila. Una de las primeras tareas en las que se ocupó la gerente fue la de reunirse con el Jefe del Servicio de Urgencias y el personal que trabaja en el departamento para conocer de primera mano su situación. Se prevé que en los próximos días repita un encuentro similar con la Junta de Personal.

También ha sostenido una reunión con diversos departamentos del centro hospitalario donde ha destacado que la mejora en el servicio de Urgencias es una de sus prioridades, según confirman desde Sanidad.

Transformar la asistencia

Los cambios que pretende implantar para conseguir un avance son los de implementar una transformación en la organización, en los circuitos asistenciales y de protocolos, que van a implicar a otros servicios.

La sensación entre el personal sanitario es que Massa viene a cambiar cosas pero “también a cortar cabezas”. Algunos sindicatos sanitarios prevén que vaya a aplicar el sistema propuesto por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, con turnos de hospitales abiertos por la tarde así como quirófanos y otros servicios, propósito difícil de cumplir al no contar con suficiente plantilla médica.

Mientras se producía la puesta en marcha de la Gerencia, la diputada del PSPV-PSOE Mayte García ha alertado de la situación crítica que vive el Hospital de La Vila “con pacientes que vuelven a casa sin ser atendidos tras horas esperando en Urgencias por falta de personal”.

La diputada socialista solicitó hace un mes por registro al conseller de Sanidad, información sobre el número de pacientes que derivan a los hospitales privados de Benidorm ante la incapacidad de atenderles en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa.

Medidas urgentes

“Hay personas mayores, que tras nueve horas en Urgencias, les derivan en plena madrugada a hospitales privados de Benidorm, donde terminan ingresados, para encontrarse allí con todos sus compañeros de sala de espera, la situación es grave y requiere medidas urgentes”, ha reincidido la diputada.

Asimismo ha recordado que el conseller reconoció el pasado año la saturación que padece el centro comarcal y adelantó que se llevaría a cabo una modificación presupuestaria que “nunca llegó, tan sólo modificaciones de obra que están alargando hasta lo inimaginable la ampliación que proyectó el gobierno del Botànic, que a estas alturas estaría terminado”, ha concluido.