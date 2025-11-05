El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm amanece este miércoles 5 de noviembre con un cielo completamente cubierto, que acompañará gran parte de la jornada sin llegar a dejar precipitaciones. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el tiempo se mantiene estable y templado, con máximas de 23 grados y mínimas de 15, lo que deja una sensación agradable pese a la ausencia de sol.

Durante la mañana predominarán las nubes compactas, con escasos claros, y el ambiente será húmedo pero calmado. A partir del mediodía, las nubes seguirán presentes, aunque no se esperan lluvias ni tormentas, ya que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula en la comarca de la Marina Baixa.

El viento soplará flojo de componente este, con rachas que no superarán los 10 km/h, manteniendo el mar en calma y una temperatura del agua todavía templada para la época. Esa brisa suave del Mediterráneo hará que la jornada se perciba algo más húmeda, especialmente en el paseo marítimo y zonas próximas a la playa.

La sensación térmica será muy similar a la temperatura real, en torno a 22 o 23 grados a mediodía, lo que permitirá disfrutar del día al aire libre sin abrigo. Por la tarde, el termómetro bajará ligeramente hasta los 19 grados, manteniendo un ambiente otoñal muy agradable.

De acuerdo con la AEMET, la situación general apunta a mayor nubosidad en toda la provincia durante la segunda mitad del día, pero sin lluvias significativas. El tiempo en Benidorm se mantendrá tranquilo y templado hasta el jueves, cuando podrían aumentar las nubes en el litoral.