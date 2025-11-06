El Ayuntamiento de Benidorm reparte protectores de vasos para evitar la sumisión química en las Fiestas Patronales

La Concejalía de Igualdad iniciará una campaña para prevenir cualquier agresión sexista durante el transcurso de las Fiestas Patronales que comienzan este viernes. A la instalación de un Punto Violeta se une el reparto de material informativo, protectores de vasos para evitar la sumisión química y pulseras de silicona.

La campaña de sensibilización incluye la instalación de un Punto Violeta en la plaza de Sus Majestades los Reyes de España desde el sábado al martes de fiestas, coincidiendo con conciertos y sesiones de DJ , que concentrarán numeroso público.

La edil de Igualdad, Ángela Zaragozí, ha recordado en la presentación que estos puntos son espacios seguros, atendidos por personal especializado de la Concejalía en los que se presta atención personalizada para la sensibilización, información, atención y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista.

Evitar actitudes machistas

La tarea es prevenir y concienciar “para asegurar el mayor disfrute de las Fiestas, pero que este disfrute y esta diversión no vengan en ningún caso acompañados de actitudes machistas o violentas hacia las mujeres”, ha recalcado la concejala.

Otro aspecto es el que se refiere al reparto entre peñistas y festeros de diverso material informativo para identificar y saber cómo actuar ante una agresión sexista. Dentro de este material destaca el reparto 1.000 vasos reutilizables; 2.000 protectores de vasos para evitar la sumisión química; 1.500 pulseras de silicona; y 600 carteles, que incluyen teléfonos de interés y una guía de actuación ante posibles casos de violencia.

Los más jóvenes

La responsable de Igualdad ha expresado su deseo de que “no sea necesario activar ninguna actuación relacionada con este tipo de casos”. Asimismo, Zaragozí ha confiado en que “las campañas de prevención que desarrollamos durante estos días, pero también a lo largo del año en centros educativos y en otras citas festeras, calen en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes, para que las mujeres vivamos en entornos cada vez más seguros”.