Las defensas piden la nulidad de la causa por los presuntos enchufes en el Ayuntamiento de Benidorm

Peticiones de nulidad en el juicio por los presuntos enchufes en el Ayuntamiento de Benidorm. Las cuestiones previas han centrado la primera jornada de la vista oral, que ha arrancado este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante más de trece años después de que se iniciara la investigación. En el banquillo se sientan los exconcejales del PSOE Juan Ramón Martínez (exresponsable de Recursos Humanos) y Natalia Guijarro (exedil de Hacienda), junto a otros seis técnicos municipales, acusados de haber formado parte de una trama para contratar a personas afines al partido durante el periodo 2009-2012.

El caso, conocido como “Caso Enchufes de Benidorm”, parte de una denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que ejerce la acusación particular desde 2012. Según la Fiscalía, durante el gobierno socialista se habrían formalizado alrededor de 130 contratos temporales, de los cuales 43 habrían beneficiado a personas con vínculos familiares o políticos con el equipo de gobierno. El perjuicio económico estimado para las arcas municipales se eleva a unos 4,5 millones de euros, derivados de contrataciones y complementos retributivos irregulares, según los escritos de acusación.

Unas irregularidades que desde las defensas se niegan y subrayan la legalidad de toda la actuación municipal. "Desde la Fiscalía se ha asumido un relato ficticio denunciado por el sindicato", ha señalado una de las defensas, el letrado Miguel Sepúlveda; mientras que otro ha planteado que el aumento de los complementos específicos denunciadas en realidad eran reivindicaciones históricas de los trabajadores del Ayuntamiento.

Las defensas han sacado la artillería pesada en esta jornada inicial, reclamando la nulidad de toda la causa. Entre otras cuestiones, han alegado que la investigación continuó cuando los plazos de instrucción ya se habían cumplido, llegando incluso a imputarse a la exedil Guijarro fuera de plazo y por hechos ocurridos cuando ni siquiera era concejala. Según argumentaron tanto su imputación como la de un técnico se produjo cuando los plazos de la instrucción ya habían acabado. "Hay abundante jurisprudencia que dice que no se pueden revivir plazos ya cumplidos", aseguró el abogado Sebastián Crespo Baeza. La defensa de Guijarro planteó además que los hechos investigados se habrían producido entre 2009 y 2010 y ella fue concejala entre 2011 y 2015.

También han pedido la expulsión de la acusación particular del procedimiento, al considerar que su papel es en realidad el de acusación popular, ya que el sindicato denunciante no es parte perjudicada directa. Esta circunstancia, sostienen, implicaría la obligación de depositar una fianza, tal como exige la ley, para evitar denuncias temerarias. "Es un fraude de ley que estén en esta causa ejerciendo la acusación particular" ha asegurado el abogado Jorge Martínez Navas, que defiende a dos de los técnicos ahora encausados. A su juicio, se trata de una denuncia temeraria, como a su juicio, avalaría el que no estén sentadas en el banquillo todas las personas que intervinieron en el proceso administrativo. "El único criterio para estar acusados ha sido el de su filiación política", ha aseverado.

Las defensas han añadido que ha sido esta acusación la que ha impulsado gran parte del procedimiento, sin que la Fiscalía interviniera de manera efectiva hasta las fases finales, lo que, según argumentan, haría nula una parte sustancial de la investigación. Además, han planteado la prescripción de los hechos, dado que los supuestos delitos se remontan a más de trece años atrás.

Acusaciones

Por su parte, desde la acusación particular, el letrado Luis Santamaría que representa al sindicato, aseveró que "hemos sido acusación particular durante toda la causa y eso es algo que nadie ha discutido durante todos estos años". En parecidos términos se ha pronunciado la Fiscalía que no ha visto causa de nulidad, "se trata de cuestiones de legitimidad procesal, no de fondo". También rechazan las acusaciones que los hechos hayas prescrito. "Durante diez años la causa ha estado continuamente en movimiento sin paralizaciones", ha señalado la representante del Ministerio Público.

Los acusados, que se enfrentan a penas de hasta seis años y medio de prisión y quince años y medio de inhabilitación, han solicitado declarar en último lugar, de modo que lo harán una vez hayan comparecido todos los testigos. El presidente tribunal, presidido por un magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante, ha pedido a las partes que revisen el listado de testigos —32 en total— para determinar si es necesario que todos comparezcan, con el fin de agilizar el proceso.

La vista oral, que comenzó este 6 de noviembre, no se retomará hasta el próximo 9 de diciembre, y está previsto que continúe en varias sesiones los días 10, 11, 16, 17 y 18 de diciembre. La Fiscalía ha solicitado un plazo para estudiar la documentación y responder a las alegaciones sobre las diligencias supuestamente practicadas fuera de plazo. El juicio ha arrancado pasadas las 12.30 horas de este jueves, debido a que el abogado de la acusación particular tenía otro juicio señalado en otra sala distinta de la Audiencia. Ninguna de las dos secciones ha accedido a la petición de aplazamiento y el juicio por el caso enchufes no ha arrancado hasta que ha terminado el otro.