“No em toques el WhatsApp”: Finestrat ayuda a detectar la violencia entre los escolares
La exposición itinerante advierte sobre la agresión que se puede producir a través de los móviles
Escolares de quinto y sexto de Primaria de los colegios de Finestrat pueden acceder durante esta misma semana a la exposición itinerante “No em toques el WhatsApp”. Mediante la misma se pretende informar a los niños que los móviles pueden ser un arma de acoso y violencia psicológica. Con la campaña se persigue la introducción a un manejo saludable de las redes sociales tan arraigadas ya en la preadolescencia.
La exposición está compuesta a partir de materiales aportados por jóvenes de entre 14 y 30 años y se traslada del Centre Juvenil a los centros escolares del municipio para tener mayor accesibilidad y visitas.
Compartir y controlar sin permiso
El alumnado objeto de esta muestra son los que tienen edades comprendidas entre los 10 y 12 años, una etapa inicial muy proclive a sufrir o a participar en situaciones de acoso o violencia.
La novedad es la de llevar directamente el mensaje a los niños y niñas (preadolescentes) que más pronto que tarde, empezarán a manejar el móvil y tener WhatsApp. “Es importante mostrarles algo que cuesta ver: y es la violencia que también se ejerce a través del móvil y aplicaciones como WhatsApp. Mensajes que controlan, compartir cosas sin permiso… todo eso también es violencia”, señaló la concejala de Juventud, Sara Llorca, en la presentación.
La campaña es una iniciativa del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) y tras su presencia en el CEIP Puig Campana, pasará al CEIP Balcó de Finestrat “para compartir, reflexionar y aprender juntos a construir relaciones con igualdad, confianza y libertad”, añadió Llorca.
