Bodas con alma mediterránea en el Hotel Mercure de Benidorm

A pocos pasos de la Playa de Poniente, el Hotel Mercure Benidorm se ha convertido en la opción perfecta para quienes buscan celebrar su boda en un entorno que combina el estilo mediterráneo con el confort contemporáneo. Este espacio ofrece una experiencia completa: un oasis urbano donde cada detalle está pensado para transformar el «sí, quiero» en un recuerdo inolvidable.

El Mercure Benidorm destaca por su atmósfera cálida y cosmopolita, sus jardines de inspiración mediterránea y su arquitectura moderna, que integra materiales naturales y espacios bañados por la luz del sol. La versatilidad de sus instalaciones permite adaptar cada evento al gusto y personalidad de los novios: desde ceremonias íntimas junto a la piscina hasta banquetes en su salón o cócteles al aire libre bajo sus ficus.

Restaurante Malaspina, epicentro gastronómico del hotel

El restaurante Malaspina, epicentro gastronómico del hotel, es uno de los mayores atractivos del lugar. Reconocido con el Solete de la Guía Repsol en 2023, 2024 y 2025 y varios premios culinarios autonómicos, Malaspina combina la cocina local con un toque de autor. Su chef, Álvaro Abad, apuesta por una cocina honesta que ensalza el producto de proximidad: arroces de autor, pescados y mariscos de las lonjas de Santa Pola y Calp, verduras de temporada y carnes a la brasa preparadas con mimo en su espectacular parrilla. Todo ello acompañado por una cuidada selección de vinos y cócteles que resumen la esencia del Mediterráneo.

La terraza del restaurante, rodeada de vegetación y con un ambiente chic y relajado, se convierte en el escenario perfecto para un aperitivo al atardecer o una cena bajo las estrellas. Su diseño cambia con la luz del día: tranquilo por la mañana, vibrante al caer la noche. Es, sin duda, un rincón ideal para quienes buscan celebrar una boda con estilo y sabor.

El hotel complementa esta experiencia con habitaciones amplias y luminosas, todas con terraza y vistas al jardín o a la piscina, un fitness center, piscina y un equipo de embajadores locales disponibles las 24 horas para personalizar cada detalle. Desde la decoración floral hasta la selección musical o las actividades para los invitados —como excursiones, golf o rutas gastronómicas—, todo se adapta para que la celebración fluya sin contratiempos.

Casarse en el Mercure Benidorm es hacerlo rodeado de mar, sol y hospitalidad. Un lugar donde la gastronomía, el diseño y la emoción se dan la mano para ofrecer bodas con identidad propia: auténticas, elegantes y con el espíritu libre del Mediterráneo.

Dirección: Av. de Panamá, 5, 03502 Benidorm, Alicante

Teléfono: 965 85 28 50