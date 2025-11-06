La Nucía presenta las bases para las primeras 12 viviendas destinadas a jóvenes

La Nucia ha presentado este jueves las bases del pliego para la adjudicación de las primeras 12 viviendas para jóvenes, de las 200 programadas en el municipio. Las condiciones establecen que pueden optar a ellas los jóvenes menores de 35 años y familias monoparentales. Las casas tienen un precio de adjudicación que oscila desde los 166.934,25 hasta los 222.430,50 euros dependiendo de la superficie y número de habitaciones.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Urbanismo, han sido los encargados de presentar las bases de adjudicación del concurso de este grupo de viviendas para jóvenes.

Familias monoparentales

Los requisitos para poder acogerse al acceso de estos adosados, ubicados en la calle Serra Grossa, contemplan que sean personas mayores de edad con un máximo de 35 años en el momento de presentar la solicitud, además de ser primera vivienda. Otra posibilidad es que tengan la condición de familia monoparental o a su cargo personas mayores.

Para optar a la adjudicación, los posibles beneficiarios deben demostrar que la adquisición se utilizará para residencia habitual y permanente por un plazo de 10 años desde la fecha de la compra. Los solicitantes deben estar empadronados en La Nucia, al menos, durante los últimos dos años.

Mientras, en los criterios de adjudicación se valorará la capacidad económica de la unidad de convivencia hasta un máximo de 40 puntos, según sus ingresos económicos. La antigüedad en el padrón de habitantes, también puntuará hasta un máximo de 30 puntos. Y por último también contarán hasta un máximo de 30 puntos las “situaciones de especial vulnerabilidad”.

Dos meses para el pago

En caso de empate entre varias ofertas se resolverá dando prioridad a la solicitud presentada en primer lugar. Los adjudicatarios tendrán dos meses desde la notificación para realizar el pago de la vivienda.

La próxima semana se colgarán las bases en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Nucia con una apertura del plazo de presentación de solicitudes tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP).

De 167.000 a 222.000 euros

El precio de las viviendas varía según sean de dos o tres habitaciones y la superficie total de la casa. El presupuesto base de licitación irá desde los 166.934,25 hasta los 222.430,50 euros. Hay ocho viviendas por un precio entre 166.934,25 y166.994,25 euros, dos viviendas de 174.674,50 euros, una vivienda de 221,164,75 y una vivienda de 222.430,50 euros.

Se trata de adosados de dos y tres habitaciones, con dos baños y una superficie de 90 a 125 metros cuadrados, ubicados en una zona residencial que cuenta con una piscina comunitaria y vistas a la Bahía de Altea, Benidorm y Calpe.