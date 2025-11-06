La Policía detiene en Benidorm a un hombre por robar 15 patinetes en la misma cadena de supermercados

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un varón de 36 años como presunto autor de 15 delitos de hurto cometidos en distintos supermercados de una conocida franquicia. El arrestado se desplazaba de manera habitual desde la ciudad de Alicante con el propósito de sustraer patinetes eléctricos del interior de estos establecimientos. La valoración de lo sustraído alcanza un total de más de 7.000 euros.

Durante varios meses se detectó un incremento de denuncias por la sustracción de patinetes eléctricos en varias calles concretas del municipio con un patrón común, según informa la Comisaría Nacional de Policía de Benidorm.

Rápido y discreto

Según esta información, las sustracciones ocurrían en la franja comprendida entre las 18:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con la mayor afluencia de público en los supermercados.

Los autores actuaban de forma rápida y discreta, aprovechando que los clientes dejaban estacionados sus patinetes eléctricos a la entrada de los establecimientos de una conocida franquicia mientras realizaban sus compras.

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm inició una investigación tras observar que las denuncias presentaban un modus operandi idéntico. Los agentes realizaron un análisis exhaustivo de todas las sustracciones, logrando determinar que los hechos eran cometidos por un único autor.

Venía de Alicante

El sospechoso se desplazaba desde Alicante a Benidorm utilizando diferentes medios de transporte, lo que dificultó su localización inicial. Sin embargo, la reiteración de sus desplazamientos y la coincidencia de horarios permitieron establecer una pauta clara de actuación.

Una vez identificado el presunto autor, se organizó un dispositivo de vigilancia en varios supermercados donde se sospechaba que podría volver a actuar. Durante la tarde de su detención, los agentes observaron su presencia en uno de estos establecimientos y procedieron a interceptarlo.

En el cacheo de seguridad, el arrestado portaba una mochila coincidente con la utilizada en los anteriores hurtos y una gorra con la que intentaba cubrirse el rostro para no ser reconocido por los sistemas de videovigilancia.

Rotura de candados

Los investigadores pudieron comprobar que utilizaba siempre el mismo método: vigilaba a sus víctimas, esperaba el momento en que se adentraban en el supermercado y, aprovechando la distracción, sustraía el patinete eléctrico estacionado rompiendo el candado que pudiera portar, saliendo del establecimiento con total normalidad, fingiendo que era de su propiedad.

El detenido se desplazaba de manera habitual con el fin de cometer sustracciones contra el patrimonio en la modalidad de hurto rompiendo los candados, lo que evidenciaba una dedicación constante a esta actividad ilícita.

Tras su detención, fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Benidorm, que continuará con las diligencias.