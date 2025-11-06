Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

La Aemet prevé un jueves con nubosidad variable, alguna precipitación débil y temperaturas suaves en la capital turística

Cielos nubosos y algunas lluvias en la provincia de Alicante

C. Suena

Benidorm afronta este jueves una jornada cambiante en lo meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé lluvias débiles y pasajeras durante la mañana, sobre todo en las primeras horas del día, acompañadas de un cielo cubierto que irá despejándose de forma progresiva.

A medida que avance la jornada, las nubes darán paso al sol, dejando una tarde estable y más luminosa. El ambiente se mantendrá templado, con temperaturas máximas en torno a los 22 grados y mínimas de 15, valores ligeramente inferiores a los de días anteriores.

El viento soplará del oeste, con intervalos moderados a primeras horas y rachas que podrían alcanzar los 20 kilómetros por hora, aunque tenderá a calmarse al final del día. La sensación térmica será muy similar a la temperatura real, sin cambios notables.

En cuanto a la humedad, se mantendrá alta durante la mañana, contribuyendo a esa sensación de ambiente húmedo y suave tan característica del otoño en la Marina Baixa.

Las previsiones apuntan a que el resto de la semana traerá más inestabilidad, con la posible llegada de lluvias intermitentes el viernes por la tarde y cielos nubosos durante el fin de semana. No obstante, las temperaturas seguirán siendo suaves, con máximas en torno a los 21 grados y mínimas de 14, según el último parte de la AEMET.

