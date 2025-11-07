Benidorm da luz verde a Telpark para construir el nuevo aparcamiento subterráneo con 400 plazas de Jaime I

El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este viernes en sesión extraordinaria la cesión a la empresa Telpark Benidorm SL de la concesión del aparcamiento subterráneo de la avenida Jaime I, incluido en el proyecto ‘Plan de Aparcamientos Benidorm Futura 2000’. La compañía, que ya gestiona los parkings de Ametlla del Mar, Mercado Municipal y Tomás Ortuño, asumirá la ejecución de este nuevo aparcamiento con más de 400 plazas, cuya construcción comenzará después del puente de la Inmaculada.

La mercantil tendrá derecho a explotar 400 plazas en una avenida muy transitada y de corte plenamente comercial, por lo que se persigue una revitalización a través de la creación de este parking público.

Respetar los árboles

El Ayuntamiento pondrá especial cuidado en respetar las especies arbóreas de la avenida Jaime I, cuya eliminación ya levantó críticas en la anterior puesta en marcha de las obras para la construcción de un aparcamiento hace 15 años y que finalmente fueron suspendidas.

La desaparición de los árboles, tan unidos a la imagen de esa vía conllevó una gran oposición de los comerciantes y ciudadanos de la zona que asistieron a este proceso fallido bajo el entonces gobierno municipal socialista.

Ahora, la pretensión del gobierno popular es retirar 31 árboles a un vivero de manera provisional para después trasplantarlos a otro lugar de la ciudad. En todo caso, sólo se verá afectada la especie de la derecha mientras que la del lado izquierdo se quedará libre de manipulación.

De Nicaragua a Limones

En cuanto a la infraestructura que se va a acometer en Jaime I, se trabajará en un tramo de 350 metros, entre la avenida Nicaragua al cruce con Ricardo Bayona y Limones, con un vallado e inicio de la excavación en la calzada. Se prevé que la ejecución se desarrolle en 15 meses.

La obra contempla la construcción de una rotonda en el cruce citado anteriormente y otra en la que la vía coincide con la calle de Marqués de Comillas. Tanto una como la otra facilitarán la incorporación al aparcamiento en su entrada y salida del mismo.

La obra también prevé que el margen izquierdo de la avenida en sentido subida solo se invada de forma mínima la acera en puntos muy concretos. En la otra acera, esta se reducirá temporalmente algunos metros, pero respetando y garantizando siempre el tránsito peatonal y el acceso a edificios y comercios.

Segundo intento

El parking subterráneo de Jaime I se incluyó en el Plan Futura 2000 –con el que vieron la luz los aparcamientos de Foietes, Ametlla del Mar, Mercat y Tomás Ortuño– en el año 2009, en sustitución del previsto en la Plaza de España y una vez que las catas y estudios técnicos certificaron, en agosto de ese año, la viabilidad de esta infraestructura.

A principios de abril de 2010, y dentro de los trabajos preparatorios para la obra del parking, se abrieron zanjas y se arrancaron todos los árboles del tramo medio y bajo de la avenida Jaime I, pero el aparcamiento nunca se llegó a ejecutar.

En 2015, con el gobierno popular se reformó la avenida, atendiendo así la demanda de comerciantes y vecinos. Entre las mejoras introducidas en la remodelación estuvo la generación de espacios de sombra, retirando los toldos y sombrajos de la etapa anterior y plantando alrededor de 90 árboles.