Benidorm persigue la huella del tiempo, un viaje por el pasado en la Boca del Calvari

El pasado de Benidorm en una galería. Ya se puede visitar en el Museo Boca del Calvari la exposición arqueológica que hunde su mirada en los restos encontrados en los yacimientos del municipio, algunos de los cuales nunca se han mostrado al público. Es el caso del toro ibérico, de las tres diosas Tanit o de la cabeza de un león ibérico, vestigios de la existencia remota de un núcleo que precedió a la actual localidad turística.

‘Benidorm, huella del tiempo’ es el título elegido para una muestra que se abre en colaboración con el Museo Arqueológico de Alicante (Marq), y se ha presentado dentro de la Setmana Cultural de les Festes Majors Patronals 2025.

Vitrinas con historia

La exposición cuenta con seis vitrinas. La primera es un panel introductorio con un “pequeño recorrido por la historia” a través de las intervenciones arqueológicas que han tenido lugar en Benidorm “desde la de 1943 del Padre Belda a la última de 2023”, ambas en el Tossal de la Cala, según ha explicado el arqueólogo y comisario de la muestra Miguel Botella en la presentación.

La segunda vitrina exhibe cerámica ibérica y piezas del MARQ; la tercera, objetos del Tossal de la Cala, entre los que destacan un ‘stilus’ o estilógrafo de hueso, un anillo de hueso, un ‘pugio’ o puñal de hierro y cerámica ibérica pintada con la imagen ‘Danza de los guerreros’.

Ochenta y ocho años después

La cuarta vitrina es la estrella de la exposición, pues presenta por primera vez “88 años después de su excavación en el Santuario Ibérico”, el toro ibérico, las tres Tanit (divinidad lunar y diosa púnica de la fertilidad) y una cabeza de león ibérico.

El cuarto expositor se destina al comercio en el Mediterráneo con ánforas romanas donadas por Amparo Biosca ‘Amparito’, o el fondo de Miquel Tarradell. Finalmente, la sexta está dedicada a la época medieval y moderna con objetos procedentes de los trabajos arqueológicos efectuados en El Castell y la Torre de les Caletes.

El cepo que desapareció

Al margen, en el centro de la sala se puede contemplar un cepo romano, la parte superior de un ancla, de 350 kg. encontrada en los años sesenta del siglo pasado. Se trata de una pieza con intrahistoria ya que estuvo olvidada en el almacén municipal y semienterrada hasta que un funcionario la descubrió. Recuperada y restaurada en el Marq el cepo vuelve a lucir en el lugar de origen.

Tanto la edil de Patrimonio Histórico, Ana Pellicer, como el alcalde Toni Pérez aludieron al hecho especial de poder contemplar estas piezas reunidas, una ocasión de la que no han podido disfrutar muchos benidormenses en décadas.