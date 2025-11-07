Costas recupera la playa del Paraíso de La Vila con la creación de dunas y plantación vegetal

El Paraíso agranda su espacio natural. La Dirección General de Costas recupera 6.000 metros de terreno que ganará para esta playa y cuya zona estaba urbanizada para utilizarla como aparcamiento de vehículos. La Vila rescata de este modo un entorno natural que estaba deteriorado y que pertenece al Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).

Las obras, que ya han comenzado, cuentan con un presupuesto aproximado de 150.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, tiene como objetivo renaturalizar una amplia superficie degradada situada entre la playa y el suelo urbano.

Explanada para coches

En el lugar existía una explanada antropizada, que en el pasado había sido objeto de rellenos artificiales y posteriormente utilizada de forma irregular como zona de estacionamiento de vehículos. Estas intervenciones habían alterado significativamente el entorno natural del litoral.

La actuación que se llevará a cabo contempla la retirada del relleno antrópico -procedente de restos de actividad humana- para recuperar la grava y la arena que predominaba en el tramo.

A continuación se crearán pequeñas dunas y se plantarán distintas especies vegetales autóctonas adaptadas al medio costero. El desnivel medio a rellenar tiene metro y medio de altura.

Medio Ambiente y turismo

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha puesto en valor la colaboración institucional y el impacto positivo que este tipo de actuaciones tienen para el municipio. Y ha incidido en que La Vila Joiosa es ejemplo de que la recuperación ambiental puede ir conectada con el desarrollo turístico sostenible. “La restauración de esta zona no solo mejora el paisaje y la biodiversidad, sino que también contribuye al bienestar de vecinos y visitantes”, ha recalcado.

Según Nieves, este tipo de actuaciones forman parte de la estrategia de conservación del litoral que emprende el Gobierno de España con la recuperación y protección del patrimonio costero. “Intervenciones como la de Playa del Paraíso permiten devolver a la costa su carácter natural, reducir los impactos generados por el uso indebido del terreno y garantizar un uso sostenible de los espacios públicos marítimos-terrestres”, ha añadido el subdelegado.