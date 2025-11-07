El sexo no tiene edad: Cuatrocientos mayores se reúnen en Benidorm para hablar sin rodeos

Hablar de sexo es pecado, una máxima llevada al extremo hasta hace unas décadas y seguida al pie de la letra por personas que ahora tienen más de 70 años, influidos por la moral católica de la época. Pero estos “alumnos” han podido hablar con libertad en el congreso que se celebra en Benidorm de jubilados de Telefónica. En su programa, una charla ofrecida por el doctor en Psicología Felipe Hurtado, donde han derrumbado mitos, se han enfrentado a miedos y hablaron sin tapujos de una sexualidad que no desaparece de pronto cuando uno cumple muchos años.

Mitos que persisten

“El sexo no tiene edad” es el punto de partida que ha utilizado Hurtado para entrar en una temática sensible pero necesaria para este segmento de la población. El psicólogo cuenta a INFORMACIÓN la gran receptividad de este grupo donde hay que incidir en que la vida sexual “no sólo es erótica sino también afectiva o puede llevar a un vínculo especial como es el enamoramiento”.

En estas personas ya jubiladas ha sido muy importante la cuestión educativa en el sexo, una materia muy restringida cuando no propiamente prohibida. “Les he explicado toda la serie de mitos que persisten como el doble orgasmo de clítoris y vagina en la mujer o la eyaculación precoz en el hombre”.

Los temores unidos a una educación ortodoxa han dificultado una comunicación que el psicólogo y sexólogo clínico ve imprescindible. Esas son las cuestiones que han preocupado a los asistentes a este evento donde Hurtado explica que contra la menopausia y el climaterio hay ayudas externas para favorecer las relaciones sexuales y el deseo. Se refiere a las cremas lubricantes, a los juguetes sexuales...”porque la rutina mata al sexo y hay que crear nuevas situaciones”.

El doctor en Psicología anima a las personas que enviudan a practicar la autoestimulación, pero sin olvidar la actividad social que es primordial

Otra de las circunstancias que se produce con bastante frecuencia es el estado de soledad cuando una de estas personas enviuda. En este momento el psicólogo y sexólogo anima a la autoestimulación, algo que aleja riesgos que comportan las relaciones sexuales en común, si se toma como una ventaja. A ello añade la importancia de una actividad social para evitar el aislamiento.

El doctor establece la utilidad que ofrece Internet para la información pero también para la desinformación. El especialista avisa de los usuarios que “aprenden” sexo a través de la pornografía, lo cual es un factor negativo al fomentar el maltrato, potenciar las relaciones del no consentimiento o decidir que el sexo es sólo el coito.

El doctor en Psicología y sexólogo clínico de la Unidad de Salud Sexual Reproductiva de Sanidad, Felipe Hurtado Murillo. / INFORMACIÓN

El médico siempre anima a que los mayores hablen en casa de un tema que hasta hace poco se ocultó y que intercambien información con hijos y nietos como algo natural para eliminar las creencias erróneas.

Asistentes con ganas de aprender

Nos ponemos en contacto con algunos de los asistentes a este encuentro al que acuden 428 personas, bajo un tono familiar y relajado que procura el estar aprendiendo pero a la vez de vacaciones en Benidorm. Son un grupo de leridanos que llegan junto a otros compañeros procedentes de distintos lugares del país.

Ramón, 73 años. Nos cuenta la falta de oportunidad para haber tenido una educación sexual en condiciones. Casado felizmente por segunda vez, se lamenta por no conocer lo que hoy ha escuchado en el congreso: “Si hubiera tenido esta charla a los 18 años, quizás me habría tocado otra vida con mi primera mujer; hemos aprendido sobre la marcha y ese sexo podía no ser el correcto. Hoy nos han explicado la necesidad de comentar con la pareja nuestros gustos y apetencias”.

Tomasa, 75 años. “Llevo más de 50 años con mi marido y aquí he podido aprender que tenemos que estar atentos a las necesidades del otro. Me han aclarado dudas porque siempre pensaba que no lo estaba haciendo bien y hay que compartir para disfrutarlo más”.

Había cosas que desconocía como la importancia de la afectividad, las caricias o comprender a tu pareja Joaquín — Asistente jubilado al Congreso

Joaquín, 79 años. “El psicólogo nos hizo polvo a todos por la facilidad y lo didáctico de la exposición y sin rehuir ninguna pregunta. Desde luego yo había cosas que desconocía como la reacción de los órganos sexuales femeninos o la necesidad de afectividad como son las caricias y comprender a tu pareja; está claro que con la edad perdemos la libido, pero hay que buscar medios externos para potenciarla”

José Luis, 78. Nuestro interlocutor utiliza metáforas fácilmente identificables al decir que “hemos aprendido a ir de viaje juntos y si ha salido bien seguíamos todo un mes con ese viaje”, dice con sorna.

Con las monjas casi todo era pecado; ahora, en la segunda parte de mi vida, no sabía que tenía tantas cosas en mi cuerpo Inma, 70 años — Asistente al congreso

Inma, 72 años. “Yo estudié con monjas y casi todo era pecado y hacíamos lo que podíamos. Ahora, que en la segunda parte de mi vida (está casada por segunda vez) no sabía que tenía tantas cosas en mi cuerpo; con mi marido no puedo salir de la caravana sin pagar “peaje”, añade entre risas.

Emilio, 80 años. Hombre instruido y autodidacta que ha vivido un gran cambio desde su juventud, que reconoce la gran brecha generacional en educación sexual. “Era tabú, pecaminoso desde el punto de vista de la religión, algo vergonzoso”.

A él le tocó medianamente pronto salir de lo que llama “una burbuja de una sociedad hipócrita”. “Nos reíamos de lo que llamábamos mariquitas y se me presentó mi hijo diciendo que era homosexual; eso significó un trauma para mí y tuvo que pasar mucho tiempo para madurar la idea”.

Ahora se siente orgulloso de hablar abiertamente con los nietos con una disposición natural hacia las charlas sobre el sexo y sonríe al recordar que ahora tiene una nieta lesbiana, una orientación que ahora asume de forma perfecta y sin traumas. “He cambiado el chip, aquello que antes era pecado ahora no lo es”.