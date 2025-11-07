El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm afronta un fin de semana con cambios en el tiempo tras varios días de estabilidad. Este viernes amanecerá con cielos despejados y ambiente suave, pero con el paso de las horas la situación se tornará más inestable. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a partir de media tarde se espera un aumento de la nubosidad y probabilidad alta de lluvias débiles (60%), que podrían ir acompañadas de alguna tormenta aislada en la franja norte de la Marina Baixa.

Las temperaturas se mantendrán entre 13 y 23 grados, con sensación térmica muy similar. El viento soplará del suroeste, moderado por la mañana, y tenderá a girar al oeste al final del día, dejando un ambiente algo más fresco en el paseo marítimo.

Sábado con viento y posible inestabilidad matinal

El sábado, 8 de noviembre, será una jornada marcada por el viento del noroeste, que soplará con rachas fuertes, sobre todo en el interior de la provincia, donde la AEMET ha activado el aviso amarillo por rachas de hasta 70 km/h. En Benidorm, las ráfagas podrán rondar los 50 km/h en las horas centrales.

El día comenzará con cielos muy nubosos y posibilidad de lluvias débiles durante la madrugada, que remitirán progresivamente por la mañana. Por la tarde, el tiempo se estabilizará y volverán los claros. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con máximas de 22 grados y mínimas en torno a 14.

Domingo estable y soleado

El domingo 9 de noviembre traerá una mejoría general del tiempo. Los cielos estarán despejados o con alguna nube alta, el viento perderá fuerza y el ambiente será agradable, con máximas que podrían alcanzar los 23 grados.