Benidorm entra en ebullición con sus Festes Majors

Benidorm ha dado la bienvenida este sábado a sus Festes Majors Patronals, marcando el inicio de unos días cargados de historia, devoción y celebración. Desde primera hora, las campanas de la iglesia de San Jaime y Santa Ana resonaron por toda la ciudad, acompañadas por los gozos tradicionales y un espectacular bombardeo aéreo que anunció a vecinos y visitantes el comienzo de las festividades en honor a la Mare de Déu del Sofratge y a Sant Jaume.

El alcalde, Toni Pérez, y la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, acompañaron a las reinas de las fiestas, Paula Pascual y Aitana Pérez, y a sus cortes de honor en un acto que contó con la presencia de autoridades locales y autonómicas, así como de los presidentes de la Comissió y de la Associació de Penyes. Las diez bandas participantes desfilaron hasta la Plaza de Sus Majestades los Reyes de España, donde ofrecieron un emotivo concierto conjunto dirigido por Rafael Doménech Pardo, autor del pasodoble "Fiesta en Benidorm". Miles de vecinos aplaudieron con entusiasmo la interpretación del himno oficial, mientras un nuevo bombardeo aéreo cerraba la primera parte de la jornada.

Ofrenda

Por la tarde, la devoción se ha hecho protagonista con la escenificación del hallazgo de la Virgen del Sofratge, declarada Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana. A su llegada a la iglesia, la solemne romería se convirtió en un acto cargado de emoción durante la ofrenda de flores a la patrona, mientras la Reina Infantil recitaba un verso dedicado a la Virgen y la Reina Mayor se dirigía al pueblo con palabras de agradecimiento y cariño.

Festeros llevan flores durante la ofrenda. / David Revenga

La ceremonia ha continuado con el pregón oficial de Francisco Saval Román, proclamando oficialmente el inicio de las fiestas, que se ha cerrado con la interpretación de los himnos de Benidorm y de la Comunidad Valenciana y un impresionante ramillete de fuegos artificiales desde la Plaza de la Señoría.

La jornada finalizará con un gran tributo musical, "We love 90 & 00 La Fiesta", y el tradicional fútbol granera, dejando claro que las calles de Benidorm ya viven plenamente la combinación de tradición, música y alegría que caracteriza a sus Festes Majors Patronals.