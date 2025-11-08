Benidorm vive una noche de alegría y color con la multitudinaria ‘Entrada de Penyes’

La lluvia y más de 5.000 peñistas pertenecientes a las 222 agrupaciones de la Associació de Penyes Verge del Sofratge participaron en este vistoso pasacalle, que recorrió las calles Ruzafa y Martínez Alejos hasta llegar a la tribuna principal, donde esperaban las reinas de las Fiestas, Paula Pascual y Aitana Pérez, junto a sus cortes de honor, el alcalde Toni Pérez, la concejala de Fiestas, Mariló Cebreros, otros miembros de la corporación municipal, los diputados autonómicos José Ramón González de Zárate y Mario Villar y los presidentes de la Comissió de Festes Majors Patronals y de la Associació de Penyes Verge del Sofratge, Susana Martínez y Jonathan López.

Durante el desfile, cada peña fue recibiendo el corbatín conmemorativo de las Festes Majors Patronals de 2025, de manos del alcalde, de la concejal de Fiestas, presidentes de la Associació de Penyes y de la Comissió, reinas y damas. El ambiente fue de total entusiasmo, con las calles repletas de público que animaba al paso de los peñistas.

Así se ha vivido la Entrada de Peñas de Benidorm / David Revenga

La ‘Entrada de Penyes’, organizada por la Associació, comenzó pasadas las 22.00 horas y se prolongó hasta la madrugada, cuando las peñas continuaron la celebración en sus locales, dando por inaugurados oficiosamente los días grandes de Benidorm.

Con este multitudinario desfile, la ciudad da paso oficialmente, hoy sábado, al inicio de las Festes Majors Patronals, tras el volteo general de campanas al mediodía, celebración que se extenderá hasta el miércoles 13 con un completo programa de actos religiosos, tradicionales, musicales y de diversión popular en honor a los patronos de Benidorm.

Normativa

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Benidorm ha diseñado un amplio dispositivo para reforzar la seguridad, la limpieza y el buen estado general de la ciudad para estos días. Asimismo, ha publicado el tradicional bando que rige el funcionamiento de las peñas y los locales festeros para estos días. Dentro de esta normativa, se recuerda la prohibición del uso de petardos y otros artefactos pirotécnicos F1, F2 y F3 de 14.30 a 16.30 horas, así como entre las 2 de la madrugada y las 10 de la mañana.

Asimismo, se establece que la emisión de música en los locales de las peñas deberá cesar por completo a las 4 de la madrugada, mientras que el cierre total de las mismas está establecido como máximo a las 6 de la mañana.

Las Festes Majors Patronals se prolongarán con decenas de actividades de todo tipo hasta el próximo miércoles, 12 de noviembre.