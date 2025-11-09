Benidorm profesa su fe a la Mare de Déu del Sofratge

La solemne procesión de la Mare de Déu del Sofratge ha recorrido en la tarde de este domingo las calles del casco histórico de Benidorm, convirtiéndose en el acto central de la jornada festera de este domingo.

Las reinas de las fiestas, Paula Pascual y Aitana Pérez, acompañadas por sus cortes de honor, la Comissió y la Associació de Penyes, así como representantes de colectivos festeros y autoridades, han participado en este emotivo desfile. Del mismo modo, el recorrido se ha llenado de fieles que, emocionados al paso de la imagen, aprovechaban para elevar sus súplicas.

La jornada comenzó a primera hora con una popular chocolatada y el pasacalles de las bandas de música, creando ambiente festivo desde primera hora. A continuación, la iglesia de San Jaime y Santa Ana se llenó para la celebración de la Misa Mayor, presidida por el canónigo Vicente Martínez Agulló.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Benidorm, Toni Pérez; la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros; y otros miembros de la corporación municipal. También participaron el senador Agustín Almodóbar; la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico, Angélica Such; el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández; y los diputados autonómicos José Ramón González de Zárate, Manuel Pérez Fenoll y Mario Villar. Todos ellos acompañaron en la eucaristía a los presidentes de la Comissió y Associació de Penyes Verge del Sofratge, Susana Martínez y Jonathan López.

Estas son las mejores fotos de la procesión de Benidorm / Jose Navarro

Tras la misa, autoridades y festeros se desplazaron hasta la avenida del Rey Jaime I para presenciar la primera mascletà de las fiestas, disparada por Pirotecnia Vulcano. Con 106 kilos de pólvora y siete minutos de estruendo e intensidad, el disparo arrancó los aplausos del numeroso público congregado. El programa continuará con el tradicional canto de las Copletes y, posteriormente, con una actuación de DJ en la plaza del Ayuntamiento, que pondrá el broche festivo a la intensa jornada de este domingo.

Lunes

Para este lunes, la devoción continúa con la procesión en honor a Santiago Apóstol. También habrá la tradicional mascletà, conciertos populares y, bien entrada la noche, una sesión de correfocs a cargo de la Colla de Dimonis rafolins.