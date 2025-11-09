Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

La Aemet prevé lluvias débiles esta tarde y rachas de hasta 70 km/h en el interior de la provincia durante el fin de semana

El fin de semana traerá lluvias el sábado y un domingo de pleno sol en la provincia de Alicante

Benidorm afronta un fin de semana con cambios en el tiempo tras varios días de estabilidad. El municipio vivirá un domingo soleado durante toda la jornada. Las temperaturas descenderán suavemente, entre 13 y 19 grados, y el viento del oeste soplará moderado, amainando por la noche.

También traerá un descenso de temperaturas el que los cielos estarán despejados o con alguna nube alta, pero el ambiente será agradable, con máximas que podrían alcanzar los 19 grados.

