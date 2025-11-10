Cruz Roja Juventud de Altea ofrece este martes una charla sobre el acoso escolar

Con la finalidad de conocer los protocolos y herramientas de prevención, detección y atención al acoso escolar, la Cruz Roja Juventud de Altea ofrecerá, en colaboración con la concejalía de Bienestar Social y la Policía Local de Altea, una charla sobre el acoso escolar destinada a familias, profesionales de la educación y abierta a la ciudadanía. La actividad tendrá lugar a las 17 horas de este martes en el Centro Social (calle Marina Baixa, 2).

La concejala de Bienestar Social, Anna Lanuza, y la técnica de juventud de la Cruz Roja de Altea, Marina Ferrer, han señalado que el acoso escolar, "en cualquiera de sus vertientes, es un tema urgente e importante de abordar. Pero si hablamos del acoso en los centros educativos, aún se hace más urgente después de las últimas noticias como el suicidio de un menor de 15 años en Almacelles (Lleida) que se quitó la vida el pasado mes de julio o el de una menor que en octubre se suicidó en Sevilla. Ambos por acoso escolar".

Anna Lanuza ha manifestado que esta charla "va dirigida a las familias y también a los profesionales que quieran acudir porque es importante poner todas las cartas sobre la mesa para hablar de este tema. Es importante saber qué se ha de hacer cuando un alumno es acosado. Pero también desde el punto de vista de las familias, es importante saber qué se ha de hacer si es nuestro hijo o nuestra hija quien está acosando, para que el problema no vaya a más".

La edil ha añadido que mientras dure la charla "se ofrecerá un espacio educativo para niños y niñas con actividades y juegos orientados a trabajar el acoso escolar, las emociones y la convivencia".

Cartel de la charla sobre el acoso escolar en Altea / INFORMACIÓN

Por su parte, Marina Ferrer ha explicado los pormenores de la charla señalando que tiene "un enfoque muy práctico y cercano en la que se ofrecerán herramientas para saber detectar cuando una situación deja de ser un mero conflicto y se convierte en acoso escolar".

La técnica de Cruz Roja Juventud ha remarcado finalmente que "también trabajaremos como validar las emociones para infundir a nuestros hijos e hijas que lo que sienten, importa. Hablaremos sobre el amor propio, la autoestima, cómo poner límites y la empatía. Es muy importante respetar y comprender a los demás. No hacer lo que no queremos que nos hagan", ha aseverado.