Fervor por Sant Jaume en Benidorm con la tradicional procesión por el Casco Antiguo

El principal acto emotivo de fiestas transcurrió este lunes con la procesión dedicada a Sant Jaume, patrono de la ciudad con un recorrido que comenzó en la Iglesia de Sant Jaume y Santa Anna para recorrer las principales calles del casco histórico. Al término del desfile se procedió al tradicional encendido de la ‘Estampeta’ en honor a Sant Jaume en la plaza que lleva su nombre.

La procesión discurrió por la calle Mayor, Alameda, Paseo de la Carretera, Santa Faz, Mal Pas y plaza de San Jaime.

El alcalde, Toni Pérez, junto a la edil de Fiestas, Mariló Cebreros; numerosos ediles de la Corporación municipal; los diputados autonómicos José Ramón González de Zárate y Manuel Pérez Fenoll, han presidido la procesión. Además, mayorales, reinas y damas de las Fiestas Patronales, la presidenta de la Comissió de Festes, Susana Martínez, y el presidente de la Associació de Penyes, Jonathan López, junto a los costaleros que portaron la imagen del patrón, un trono que alcanza los 500 kilogramos de peso.

Junto a todos ellos también participaron el pregonero de las Fiestas, Francisco Saval Román, y su familia; el Abanderado, Jaime Llorca, y su familia; mayorales y mujeres vestidas de ‘Manola’; y la imagen de la Virgen del Sufragio, a hombros de sus Mariners y acompañada de las Camareres de la Mare de Déu, además de centenares de vecinos y las bandas de música de las tres sociedades musicales de la localidad. Al finalizar, ya de vuelta en la plaza de Sant Jaume, se ha encendido la tradicional ‘estampeta’ que ha iluminado una noche ya cerrada.

Una vez concluida, en el interior del templo el párroco Juan Antonio González dio lectura de los nuevos mayorales para organizar les Festes Majors Patronals de 2026, con un total de 92 personas que se han inscrito para organizar las fiestas del año próximo.

Actos del martes

La jornada del martes comenzará con una chocolatada popular en la carpa de los mayorales a las 9:00 y a las 10.30 se celebrará la solemne misa de réquiem en la iglesia de Sant Jaume i Santa Anna. Al término de la misma se ofrecerá una corona de laurel ante el monumento a los Caídos en el Mar en la plaza de la Senyoria, tras la cual se visitarán los dos cementerios de la ciudad para recordar a los difuntos.

Por la tarde, a partir de las 19 horas, desde la calle Venus, partirá el ‘Desfile del Humor’ organizado por la Associació de Penyes Verge del Sofratge, en el que se han inscrito para participar un total de nueve peñas.