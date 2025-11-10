De Finestrat al cielo, con un ascensor panorámico para subir a la Ermita

Es un proyecto emblemático y necesario para Finestrat que tomará forma el próximo verano. El ascensor que salva los 26 metros de altura que separan las dos zonas del municipio será una realidad dentro de unos meses. No es sólo un elevador, sino que realizará una función social para aquellos vecinos que no podían acceder por su condición física a la Ermita o a la programación cultural estival de El Castell que corona este peñasco.

El ascensor enlazará la Casa de la Cultura, en la Plaça de la Unión Europea con la Ermita del Santo Cristo del Remedio, aupada en lo alto de La Penya y a la que se llega por calles empinadas en un paseo que es dificultoso para muchos visitantes.

Pasarela de 24 metros

Ahora, el elevador realizará una función de cohesión social. Con capacidad para 13 personas, ascenderá por una elevación de 26 metros que permitirá contemplar el paisaje a través de sus paredes de cristal. Contará con una pasarela de 24 metros de longitud asistida por una barandilla y en única altura de 1’60 metros descubierta.

Toda la estructura irá acoplada a una torre con estructura de hormigón color piedra para mimetizarse con el entorno.

Incremento de visitas

Este mecanismo supondrá la conexión y la accesibilidad para los habitantes del municipio más allá de ser sólo un proyecto elemental, ya que salvará desniveles que algunas personas no pueden permitirse de manera diaria.

El objetivo es también incrementar las visitas y dinamizar un área con gran interés turístico ya que en la cumbre se encuentra, además de la Ermita, el Castell o el Auditorio desde donde se tiene acceso a unas impresionantes vistas.

En el entorno se celebra todos los años el Estiu Cultural, aprovechando un paraje donde se llevan a cabo puestas en escena teatrales y conciertos.

Está previsto que la obra concluya el próximo verano. / INFORMACIÓN

Animar a los comercios

En ese sentido definía hace unos días el alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca la ejecución de esta obra con un valor de “accesibilidad” que potenciará a los comercios del municipio al conectar con la parte más alta de la población.

El presupuesto asciende a 700.000 euros de los que la mitad proceden de fondos europeos Next Generation EU, y el resto del Ayuntamiento.