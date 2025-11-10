La Ludoteca Municipal de Altea abrirá todo el año 2026 entre las 16 y las 20 horas

Tranquilidad para las familias de Altea que trabajan y no pueden atender a sus hijos en el horario laboral. La concejalía de Bienestar Social e Igualdad ha conseguido que, gracias al Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, los niños de entre 4 y 12 años puedan estar gratuitamente todo el año 2026 en la Ludoteca Municipal, "de lunes a viernes y entre las 16 y las 20 horas, realizando diversas actividades que fomenten la imaginación, la cooperación y la amistad", según ha anunciado la concejala del área, Anna Lanuza.

La edil ha señalado que la Ludoteca Municipal, ubicada junto al Centro de Formación Permanente de Adultos y detrás del cuartel de la Policía Local y el IES Bellaguarda, "depende de la concejalía de Igualdad y deja de ser un recurso temporal para pasar a ser un espacio para el juego, el aprendizaje y la convivencia de niños y niñas de Altea durante todo el año".

Lanuza ha añadido que es "una ayuda para las familias cuando están trabajando y no tienen con quien dejar a sus hijos e hijas, o también para las personas que están en formación para ampliar su currículum o en búsqueda activa de empleo". Y ha explicado que "en un primer momento este recurso para las familias estaba asegurado hasta diciembre de este año, pero las gestiones de la concejalía de Igualdad ante el Ministerio de Igualdad a través del Plan Corresponsables van a permitir que el servicio se pueda ofrecer durante todo el año 2026".

La Ludoteca Municipal se quedará como un recurso establecido en Altea

La concejala ha indicado que "nuestra pretensión es que la Ludoteca Municipal se quede como un recurso establecido para el municipio de Altea, pues esto ayuda a la conciliación de la vida laboral, educativa y familiar, una cuestión que siempre hemos enfocado y por la que estamos trabajando contínuamente desde la concejalía de Igualdad. Llevamos varios años ofreciendo este servicio en el municipio de manera puntual pero ahora, una vez realizados algunos cambios con mucho éxito, hemos conseguido que el servicio social de la Ludoteca Municipal no acabe el próximo 31 de diciembre, sino que continúe", ha apostillado.

Por lo tanto, "ahora podemos considerar a la Ludoteca como un recurso más municipal. De ahí que se haya tenido que ampliar la plantilla que está al frente de la misma con la coordinadora Mari Creu Manzano, personal del Ayuntamiento que lleva muchos años en distintas áreas de Bienestar Social e Igualdad", ha afirmado Anna Lanuza con una manifiesta satisfacción "por el funcionamiento de la Ludoteca que presta ayuda a las familias y personas para dejar a sus hijos e hijas en horario de tarde, como así lo marca la normativa".

La programación de actividades

Por su parte, Mari Creu Manzano ha explicado como se desarrolla la programación de la Ludoteca Municipal señalando que "nuestro equipo de monitores y cuidadoras prepara cada semana una programación variada y dinámica, adaptada a las distintas edades, con actividades que fomenten la imaginación, la cooperación y la amistad. Entre ellas se incluyen talleres creativos, juegos cooperativos, actividades de aprendizaje, escritura, matemáticas y lectura en un ambiente muy distendido".

Manzano ha destacado que la Ludoteca Municipal "quiere ser también un punto de encuentro para las familias, donde se fomenten valores tan importantes como la convivencia, la creatividad, la inclusión, el respeto y la participación. De ahí que también apostamos por actividades destinadas a las familias", ha concluido.

Finalmente, Anna Lanuza ha manifestado que "las familias alteanas que necesiten de este recurso para sus hijos han de solicitarlo en el Centro Social. Es un servicio adaptado a las necesidades de cada familia y se puede hacer uso del mismo en días determinados de la semana, así como en horarios específicos, no es necesario asistir de lunes a viernes de 16 a 20 horas sino que se da la posibilidad de elegir días y horas".