Una mascletá que reproduce los colores de Sant Jaume concentra miles de personas en las fiestas de Benidorm

La ciudad continúa celebrando sus Festes Majors, este lunes dedicado a su patrón Sant Jaume. Una misa por la mañana ha sido el principal acto religioso y, a continuacion, la mascletá Vulcano en la avenida Jaime I ha puesto el cierre explosivo al mediodía con un atronador eco que ha hecho vibrar a los miles de asistentes. Benidorm entra así en su tercer día de celebraciones que se prolongarán hasta el próximo miércoles.

La mañana ha comenzado con una misa en honor a Sant Jaume precedida por la procesión en la que han participado el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, junto a la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, y numerosos miembros de la Corporación municipal que han acompañado a las reinas de las Festes de 2025, Paula Pascual Sánchez y Aitana Pérez Gutiérrez, y sus damas de honor; a la presidenta de la Comissió, Susana Martínez; al de la Associació de Penyes, Jonathan López; y a mayorales, peñistas, festeros y devotos en la celebración de la eucaristía.

La misa, oficiada en la Iglesia de Sant Jaume y Santa Anna por José Antonio Gea Fernández, párroco de la Inmaculada de Torrevieja y deán-presidente del Cabildo de la Catedral de Orihuela, junto a otros párrocos locales ha concentrado también a diputados autonómicos y otros representantes de la vida política.

La ceremonia religiosa ha contado, además, con la participación de la Polifónica ‘Antonio Berenguer’ de Polop, dirigida por el maestro Rafael Doménech Pardo.

Mascletá

Al término de la misa, ha tenido lugar un bombardeo aéreo tras el cual la comitiva se ha dirigido a la avenida Jaime I para presenciar la segunda mascletá de las fiestas. Las reinas han sido las encargadas de accionar el botón del comienzo del espectáculo sonoro a cargo de la pirotecnia Vulcano que ha descargado 96 kilogramos de pólvora que ha entusiasmado al público.

Un atronador final ha puesto el contrapunto al espectáculo en el que una de las tracas ha reproducido los colores identificados con el patrono Sant Jaume, una explosión de sonidos con una duración de cinco minutos.

Los actos en honor al patrón de Benidorm continúan por la tarde a las 19.30 horas con la tradicional procesión y el posterior encendido de la ‘Estampeta’ en honor a Sant Jaume en la plaza que lleva su nombre.

Música y ´correfocs´

Por la noche es el turno de la música en vivo, con el grupo benidormense ‘Niños de Oro’ en l’Hort de Colón a las 23 horas y la actuación de la banda ‘Despistaos’ en la plaza de Sus Majestades los Reyes de España a partir de la medianoche. A la finalización de este concierto, se iniciará el tradicional ‘Correfocs’, que este año ofrece la Colla Dimonis Rafolins. Partirá desde la calle Escuelas y recorrerá Ruzafa, Passeig de la Carretera, para finalizar en el Parque de Elche.

Horario para los petardos

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Benidorm ha diseñado un amplio dispositivo para reforzar la seguridad, la limpieza y el buen estado general de la ciudad para estos días. Asimismo, ha publicado el tradicional bando que rige el funcionamiento de las peñas y los locales festeros para estos días. Dentro de esta normativa, se recuerda la prohibición del uso de petardos y otros artefactos pirotécnicos F1, F2 y F3 de 14.30 a 16.30 horas, así como entre las 2 de la madrugada y las 10 de la mañana.