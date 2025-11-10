El PSOE pide políticas de integración del edadismo en La Vila, donde el 25% de la población es mayor de 60 años

La discriminación por edad es lo que pide combatir el Grupo Municipal Socialista a través de una moción que presentará en el próximo pleno. Los mayores de 60 años suponen en La Vila un total de 8.805 ciudadanos, un 23,5% de la población. Las cifras no se corresponden con una integración en distintos aspectos de la vida laboral o social a pesar de la importancia económica que tiene este grupo en la renta del municipio, según los socialistas. Por ello, piden al Ayuntamiento que acceda a los programas europeos o nacionales que impulsan ayudas económicas para luchar contra el edadismo.

Prejuicios por edad

La concejala socialista Nacha Valenciano valora al segmento de mayores que se convierten en los principales consumidores en los comercios locales y dan un impulso a la economía vilera, con la dinamización de las tiendas de la localidad. Son 8.805 ciudadanos, según el padrón municipal de 2022, lo que supone que una de cada cuatro personas en La Vila tiene más de 60 años.

Esta circunstancia “refuerza la necesidad de políticas públicas activas que fomenten la plena inclusión de las personas mayores y eviten la presencia de prejuicios edadistas en la sociedad jonense”, según Valenciano.

El edadismo, entendido como la discriminación por razón de edad, afecta negativamente a la calidad de vida de las personas mayores, limitando su acceso a servicios, empleo, participación ciudadana y representación institucional.

En su propuesta, el grupo socialista pide que el Ayuntamiento se acoja a las subvenciones que lanza la Unión Europea o el Gobierno de España para acceder a subvenciones de programas que trabajen en la eliminación del edadismo.

Trato igualitario

Algunas de las medidas que proponen para desterrar esta discriminación son las de revisar ordenanzas, guías o manuales para reelaborarlas desde una perspectiva no edadista, con recomendaciones a los medios de comunicación para evitar un trato discriminatorio; formación para el personal municipal para el trato igualitario a los mayores; y campañas de sensibilización ciudadana sobre el valor de la diversidad generacional y el envejecimiento activo.

El PSOE pide que se reconozca el edadismo de manera institucional como forma de discriminación que debe ser combatida en todas las políticas públicas municipales y para ello piden su inclusión en el Plan de Igualdad Municipal y otros documentos estratégicos, “ya que hay que tener presente que la edad está cruzada con otros ejes, como el género o el origen”.

Adhesión a ciudades amigables

También creen necesario fomentar la participación de personas mayores en órganos consultivos, actividades culturales, deportivas y sociales o impulsar acciones participativas que fomenten la inclusión y el respeto entre generaciones.

Otras cuestiones pendientes son la accesibilidad digital y administrativa para evitar el edadismo digital y la adhesión de La Vila Joiosa a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta es una respuesta del organismo al rápido envejecimiento de la población y con el objetivo de conectar ciudades, comunidades y organizaciones en todo el mundo con la visión común de hacer de su entorno un lugar mejor donde envejecer dignamente y con calidad.

A esta Red están adheridos 280 municipios en territorio español, 31 de ellos en la Comunidad Valenciana, de los cuales 11 se encuentran en la provincia de Alicante.