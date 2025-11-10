Quan el pati del col·legi és la plaça del poble
La de Beniardà és una de les escoles dels municipis despoblats de la província, on el centre educatiu està integrat en el dia a dia de la localitat. El CEIP La Purísima talla el carrer principal mitja hora cada matí perquè els alumnes puguen jugar tranquil·lament. El col·legi necessita alumnes i les famílies interessades breguen amb la falta de pisos per llogar
La tranquil·litat és l’hàbitat natural del col·legi La Purísima, a Beniardà, municipi del nord de la província on a penes viuen dos-cents habitants. Catorze alumnes, un parell d’aules i la pau que dona tindre davant la Vall de Guadalest. Cada dia, a les onze i quart del matí, mestres i xiquets tallen el carrer principal del poble amb unes cadenes per poder gaudir d’un pati en condicions. Una de les professores s’enfila a un arbre amb l’ajuda d’una escala metàl·lica i del no-res crea un gronxador casolà que, de sobte, ja té cua per pujar-hi. «Ja tenim el pati muntat», diu Raquel Barrachina, una de les mestres del col·le.
De tant en tant travessa el pati improvisat algun senderista que va o que torna de l’embassament de Guadalest, potser un ciclista que para al bar de la plaça o algun dels turistes, normalment estrangers, que s’allotgen en algun establiment rural de la zona. Un dia una excursió d’un institut va plenar la plaça d’adolescents. «Va ser el caos», recorda Maria Elena Solbes, directora de la Purísima. De sobte, tots els xiquets havien caigut i estaven per terra, embadalits davant d’una multitud desconeguda per a ells que trencava la seua serenitat diària. «Però què us ha passat?», van preguntar-los, sorpreses, les mestres. «És que no veíem el sòl», van contestar.
L’anècdota, que ara la conta amb broma Pilar Solbes, la PT del centre, és en realitat un exemple de la calma amb què conviuen professorat i alumnat al col·legi públic de Beniardà, que gaudeix dels avantatges de la vida rural i l’atenció individualitzada als xiquets però que també pateix un despoblament cada vegada més accentuat. «Busquem alumnes sota les pedres, estem sempre alerta, veiem un xiquet pel poble i preguntem, però quasi sempre són turistes», confessa entre rialles Raquel Barrachina.
L’escola de Beniardà és una de les supervivents d’una Vall que fa no tant en tenia sis. Les de l’Abdet, Guadalest i Benifato van acabar tancant perquè no tenien alumnat, aquest últim fa no molts anys després de temps de brega amb un destí cruel i inevitable: el despoblament. Hui els col·legis de Beniardà, Confrides i Benimantell encara obrin les portes, tot i que el seu futur és cada dia una incògnita que ningú no sap aclarir. El de Benimantell, vora els 60 alumnes, gràcies a les seues dimensions, gaudeix a l’actualitat d’un bon moment perquè ha anat recollint els alumnes del col·legis que tancaven; d’altres, com el de Beniardà, tracten de sobreviure com poden.
En aquestos centres se’ls presenta un doble dilema difícil de resoldre. Primer, el de trobar alumnes a un municipi on cada vegada queda menys població i que a més està cada vegada més envellida. «Ací ja no naix ningú», reconeix Maria Elena Solbes. Més dolorós és, si és possible, el segon. De tant en tant alguna família de fora s’interessa pel poble i per la manera de viure envoltat de natura, però s’hi xoca amb la impossibilitat de trobar pis per a comprar o llogar. «Alguna casa lliure n’hi ha al poble, però o no estan en venda o estan en unes condicions molt dolentes», explica Barrachina. Fa uns anys, recorden les mestres, el col·legi va tindre una família de Sant Vicent del Raspeig que va decidir venir i sí van trobar una casa. «La xiqueta va estar molt a gust i va obtindre notes excel·lents perquè ací l’atenció és molt individualitzada», diu la directora.
Un model envejable
Precisament d’eixa cura de les necessitats de l’alumnat fan bandera a l’escola de Beniardà. La ràtio en altres centres és de 24 alumnes per classe i ací, la meitat. De totes maneres, en aquest curs en tenen 14, dividits en dues classes, la d’infantil i la de primària, rebatejades per no fer distincions com Serrella i Aitana, les muntanyes que abracen el municipi. Ambdues aules, que compten amb una pissarra digital, són multinivell; és a dir, hi conviuen alumnes de diversos cursos. «En tenim un de quart, un de cinqué, un de sisé…», aclareix Maria Elena Solbes. Tots disposen d’un portàtil i participen en activitats integrades en la natura que els envolta; per exemple, la classe d’Educació Física, al paratge de la Font Vella, on fa dècades els veïns feien vida diària. «Aquesta és una de les grans diferències d’aquest tipus d’escoles», conta Barrachina. També la proximitat de les cases amb el col·legi. «Moltes voltes puja alguna mare que ha sentit algun crit més fort de l’habitual i pregunta si estem bé», diuen.
D’aquesta manera, entre la familiaritat, la proximitat amb la natura i el tracte directíssim amb l’alumnat, avancen les escoles de municipis despoblats. De la necessitat tracten de fer virtut i és precisament eixa atenció tan individualitzada la que crida l’atenció de famílies amb xiquets amb diversitat. «Els avanços que han fet amb el meu net han estat increïbles», explica Begoña de Benito, que, asseguda al bar de la plaça, és testimoni de primera mà del ritme del col·legi. «Un poble sense escola és un poble mort i a Beniardà tenim sort perquè es fa una educació de qualitat».
La directora, Maria Elena Solbes, remou cel i terra perquè el seu col·legi no quede en l’oblit. Participen en moltíssims projectes, fins i tot de robòtica i IA, i lluita amb empeny perquè no queden aïllats: «Moltes voltes ens diuen que portar ací un projecte no és rendible per a les empreses perquè som molt poquets, però jo conteste si aquests xiquets no tenen dret a gaudir-ne».
