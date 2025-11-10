Alejandro, director de un hotel en Benidorm, revela el problema para encontrar trabajadores cualificados: “Todavía hay un déficit”

El sector de la hostelería en España atraviesa un momento delicado en el que contrastar dos realidades: el turismo bate récords de visitantes pero muchos establecimientos siguen teniendo serios problemas para encontrar personal.

Si consultamos el último informe sobre Tendencias del Mercado de Trabajo en España elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio de Empleo Público Español (SEPE) vemos que el desajuste se produce entre lo que las empresas demandan y la formación de los trabajadores. De las causas más habituales son el envejecimiento de la población y el rechazo de las condiciones laborales, motivo principal en el sector de la hostelería y la construcción.

El informe señala que “el flujo de inmigrantes ayuda a mitigar los desajustes del mercado de trabajo y juega un papel fundamental en construcción y hostelería”. En este sentido se incide en que hay que “impulsar la contratación de personas extranjeras en origen y de las que ya residen en España, a través de la modificación del arraigo sobre todo por Formación. Pero, a la vez, esto contrasta con el alto número de personas desempleadas, de modo que no sería tan necesario recurrir a la población extranjera. Sin embargo, muchos desempleados nacionales son reticentes a cubrir ofertas de baja cualificación”.

Camareros y cocineros: puestos de difícil cobertura

El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE estableció un listado sobre las ocupaciones con más puestos vacantes y sus causas y las dos primeras son camareros y cocineros asalariados. Para estos dos empleos las principales causas son la falta de candidatos, de experiencia y las condiciones laborales.

Los hoteles y restaurantes demandan perfiles con idiomas, competencias digitales y formación técnica. Sin embargo, las escuelas de hostelería no logran cubrir la demanda.

Así lo puso de manifiesto Alejandro, director de un hotel en Benidorm. En el programa ‘La linterna’ de COPE de Ángel Expósito, este responsable afirmaba que el puesto más demandado por el sector hotelero es el personal cualificado de recepción. Para este puesto, explica, “se requieren idiomas y conocimientos de informática y cocina”. En este sentido, Alejandro reconoce que en la Comunidad Valenciana se ha hecho un gran esfuerzo en los Centros de Turismo (CDT) en los últimos años para la formación de cocineros pero “todavía hay un déficit de ellos”.