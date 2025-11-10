El tiempo en Benidorm para hoy

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet prevé lluvias débiles esta tarde y rachas de hasta 70 km/h en el interior de la provincia durante el fin de semana

El fin de semana traerá lluvias el sábado y un domingo de pleno sol en la provincia de Alicante

En Benidorm, se espera una jornada estable con nubes altas de madrugada y primeras horas, y cielos despejados o poco nubosos el resto del día. Las temperaturas se moverán entre los 15 °C de mínima y los 20 °C de máxima. La probabilidad de precipitación será del 0 % en todos los tramos horarios, sin lluvia prevista. Por la tarde y la noche el cielo seguirá despejado o con algún intervalo de nubes altas.

