Estos son los hallazgos realizados en una villa romana de La Vila Joiosa

El pasado romano de La Vila Joiosa no para de deparar sorpresas. Ayuntamiento ha finalizado los trabajos de excavación arqueológica del yacimiento de la villa romana de Barberes Sur. Una campaña ha permitido sacar a la luz restos de una calzada romana, una cantera o más de 4.000 fragmentos de pinturas del siglo II.

El alcalde Marcos Zaragoza y la concejal de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, han acudido a la parcela donde han finalizado los trabajos junto a técnicos municipales y representantes de la empresa Alebus Patrimonio-Histórico, para conocer de cerca los hallazgos, según ha informado este martes el Ayuntamiento.

La limpieza e inventario de piezas en Vilamuseu. / INFORMACIÓN

Además, para este enclave el presidente de Generalitat Carlos Mazón, ahora ya en funciones, anunció hace dos semanas una ayuda de 450.000 euros para la adaptación y modernización de la villa romana.

El primer edil ha indicado que “los trabajos arqueológicos que se han realizado en esta zona han permitido sacar a la luz una parte de nuestra historia que nos permitirá seguir conociendo la ciudad romana de Allon”.

Los trabajos arqueológicos que se han realizado en esta zona han permitido sacar a la luz una parte de nuestra historia que nos permitirá seguir conociendo la ciudad romana de Allon Marcos Zaragoza — Alcalde de La Vila Joiosa

La villa romana de Barberes Sur se trata de una residencia señorial, construida a las afueras del municipio romano de Allon entre finales del siglo I a. C. y principios del siglo I d. C. El Servicio Municipal de Arqueología excavó parte del yacimiento, concretamente una superficie de 510 metros cuadrados, entre los años 2009 y 2012.

Y el pasado año se iniciaron de nuevo los trabajos para intervenir sobre los 840 metros cuadrados restantes de la parcela.

Fosas de extracción de áridos y muros de contención y cimentación de la villa encontradas en La Vila. / INFORMACIÓN

Integración

El alcalde indicó que “una vez terminada la excavación, recuperados los fragmentos y conservados los restos, el siguiente paso es integrar esta parcela en su entorno. El objetivo es unirla al parque Palasiet y crear un gran espacio de ocio que incluirá zonas de sombra”.

La concejal de Patrimonio Histórico añadió que “dado el valor de este yacimiento romano, trabajamos para que este lugar la parcela se convierta en un punto de interpretación de la villa romana”.

Uno de los estucos de una columna. / INFORMACIÓN

Las excavaciones realizadas han sacado a la luz, junto a la villa, un tramo de la calzada que conectaba la ciudad por la costa con las actuales Benidorm y Altea, que formaban parte del término municipal de Allon.

Y no fue el único hallazgo. La villa romana de Barberes Sud escondía debajo otro curioso yacimiento arqueológico: una cantera de áridos destinados a pavimentar la calzada encontrada. Es más, las canteras y la pavimentación de la calzada coinciden en fecha, entre el siglo I a. C. y principios del siglo I d. C.

Dado el valor de este yacimiento romano, trabajamos para que este lugar la parcela se convierta en un punto de interpretación de la villa romana Rosa Llorca — Concejal de Patrimonio de La Vila Joiosa

La cantera se abandonó tras la realización de la calzada y, un siglo después, a finales del siglo I d. C. o principios del siglo II d. C., se construyeron los grandes muros de cimentación en el fondo de las fosas de la cantera y luego se rellenaron las fosas con tierra, con el fin de que el terreno aguantara y para que los cimientos de la nueva villa no se movieran por la existencia, debajo, de esas grandes fosas rellenas.

El alcalde junto a la parcela donde se ubica la villa romana / INFORMACIÓN

Sobre las fosas, se levantaron entonces los pavimentos y los ricos muros, pintados con imitación de arquitecturas y paisajes de árboles y animales, que ahora se están recuperando.

Decoración de estancias señoriales

Las excavaciones realizadas también sacaron a la luz más de 4.000 fragmentos de las pinturas que decoraban las estancias señoriales a principios del siglo II d.C.

Estos trabajos han permitido a los arqueólogos conocer una parte de la planta de la villa, construida durante el reinado del emperador Trajano, con una parte de uso industrial, un patio o atrio con diferentes habitaciones (probablemente para uso de la servidumbre) y, por último, un gran espacio al aire libre, porticado con grandes columnas, destinado al jardín de la vivienda y rodeado de estancias señoriales que, en su momento, se encontraban ricamente decoradas. De esta parte solo se conservan los cimientos. Además, se comenzó la consolidación y reconstrucción de los paneles que decoraban la estancia en el laboratorio de restauración de Vilamuseu.

EL PSOE pregunta sobre la subvención

Por otra parte este martes el PSOE de La Vila ha exigido aclaraciones sobre el anuncio del Consell de inversión en esta villa romana. Así, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andreu Verdú, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al equipo de gobierno local "con el objetivo de esclarecer la veracidad y el alcance del anuncio realizado el pasado 27 de octubre por el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón".

Mazón y el alcalde de La Vila, tras la firma del convenio / INFORMACIÓN

"En vísperas del aniversario de la dana, Mazón comunicó que la Generalitat destinaría 450.000 euros a la modernización y adaptación de la villa romana de Barberes Sur, uno de los enclaves arqueológicos más relevantes del municipio. Días después, Mazón dimitía como president de la Generalitat por el escándalo de su actuación durante la dana", recuerda el PSOE.

Así, "ante la falta de información oficial y la ausencia de documentación pública que respalde esta promesa, el grupo municipal socialista ha solicitado por escrito que se responda a una serie de cuestiones en el próximo pleno ordinario".

Fragmentos del panel de pintura mural durante el proceso de restauración. / INFORMACIÓN

Por una parte pregunta si "la inversión anunciada corresponde a una subvención de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo financiada con fondos europeos y, en caso afirmativo, pide conocer en qué boletín o resolución se ha publicado dicha concesión y en qué partida de los Presupuestos de la Generalitat aparece recogida".

"El portavoz socialista solicita aclarar si se ha firmado algún documento formal con la Generalitat que respalde la inversión o si el anuncio fue únicamente “un brindis al sol verbal” dirigido -según afirma- a lavar la maltrecha imagen del expresident".

"Tras la posterior dimisión de Mazón, los socialistas reclaman saber si este hecho afecta de algún modo al anuncio, su tramitación o su posible ejecución".

Y "finalmente, el grupo pregunta si la supuesta subvención está prevista e incorporada en el borrador del Presupuesto Municipal para 2026".

El PSOE de La Vila subraya que "estas aclaraciones son necesarias para garantizar la transparencia en la gestión pública y para determinar si la anunciada inversión en Barberes Sur cuenta realmente con respaldo administrativo y financiero, o si se trató de un compromiso carente de soporte oficial para desviar el foco de la situación del ya expresident y del endeudamiento del ayuntamiento por la falta de financiación subvencionada en los proyectos iniciados en La Vila".