L'Alfàs del Pi cierra sus fiestas con el Día del Santísimo Cristo del Buen Acierto

L’Alfàs del Pi puso este lunes punto final a las Fiestas del Jubileo 2025, que han culminado este lunes con la jornada más esperada por todos los alfasinos: el Día del Santísimo Cristo del Buen Acierto.

La jornada comenzó con el tradicional pasacalle de la reina de las fiestas, Lucía Morales, y su corte de damas de honor, acompañadas por los mayorales, de la Penya El Descontrol, para asistir a la misa en honor al Cristo del Buen Acierto. La ceremonia fue oficiada por el párroco de la localidad, Juan Vicente Ferrando Molines, y contó con la participación musical de la Coral Polifónica l’Alfàs Canta, según ha informado este martes el Ayuntamiento.

Un momento de la última jornada de las fiestas / INFORMACIÓN

Tras la misa, los asistentes pudieron disfrutar de una espectacular mascletà a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo, que llenó de luz y sonido el centro del municipio.

Como cada año, el Día del Cristo se vivió como una jornada de reencuentro, emoción y tradición, un día para compartir en familia y con amigos, manteniendo viva una devoción transmitida de generación en generación.

Embajada

Por la tarde tuvo lugar la procesión en honor al Santísimo Cristo del Buen Acierto, al término de la cual la niña Marina Pérez Martínez fue la encargada de recitar la tradicional embajada, uno de los momentos más emotivos de la jornada. La velada concluyó con una mascletà nocturna, también a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo, que puso el broche de oro a las fiestas de 2025.

Espectáculo pirotécnico en el cierre de los festejos / INFORMACIÓN

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Sandra Gómez, ha querido agradecer este martes públicamente la implicación de todos los colectivos que han hecho posible el desarrollo de las fiestas. En sus palabras, “gracias a los mayorales de 2025 y a la Associació de Penyes Santíssim Crist del Bon Encert por el gran trabajo realizado durante todo el año; a la reina, las damas y a la niña Marina Pérez por representar con tanto cariño nuestras tradiciones; y, por supuesto, a todas las peñas del municipio, que reúnen a un millar de personas y son parte fundamental del espíritu festivo de l’Alfàs”.

La edil ha extendido su agradecimiento a los departamentos de Limpieza Viaria y Servicios Técnicos, por su esfuerzo constante durante los días de fiesta, así como a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, por velar en todo momento por el buen desarrollo de los actos. Finalmente, Gómez ha destacado la participación y el civismo de toda la ciudadanía alfasina, “auténticos protagonistas de nuestras fiestas”.

Como colofón, la Penya l’Impacte ha anunciado su intención de asumir la Mayoralía de las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto 2026, continuando así con la tradición y el compromiso festero de l’Alfàs del Pi.