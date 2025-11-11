Un río de carcajadas recorre Benidorm

Un río de satira y diversión ha recorrido en la noche de este martes el centro de Benidorm. La cuarta jornada de las Festes Majors Patronals de Benidorm, que se cerrarán el miércoles, ha tenido como plato fuerte el popular Desfile del Humor, que ha llenado las calles de carcajadas y sátira.

La cuarta jornada de las fiestas de Benidorm de este martes ha servido por la mañana para recordar a los difuntos, a mediodía para vibrar con una atronadora mascletà y por la noche para disfrutar de las parodias de las peñas.

Un momento del homenaje en el Monumento a los Caídos / INFORMACIÓN

Así, el Desfile del Humor ha acaparado por la tarde noche todo el protagonismo. Organizado por la Associació de Penyes Verge del Sofratge, se habían inscrito para participar un total de nueve peñas. Y ha partido desde la calle Venus, recorriendo las calles Ruzafa y Martínez Alejos, este año sin las tradicionales paradas que han sido suprimidas por la Associació.

Así, nueve peñas se han jugado los cuatro premios a las mejores parodias, de 1.200, 1.000, 600 y 400 euros. Entre las representaciones escenificadas han estado referencias a las chistorras del Caso Koldo del PSOE, la dimisión de Carlos Mazón, su posible sucesor Juanfran Pérez Llorca, la marcha del Low Festival de Benidorm, la Zona de Bajas Emisiones o el entierro del Desfile del Humor, entre otras parodias.

Por la mañana las Festes Majors Patronals han rendido homenaje a los benidormenses que ya no están entre nosotros con la tradicional misa réquiem en la iglesia de Sant Jaume i Santa Anna, tras la cual se ha llevado a cabo una ofrenda de coronas de laurel y de flores en el Monumento a los Caídos de la Plaça de la Senyoria y en los dos cementerios de la ciudad.

Un momento de la mascletà / INFORMACIÓN

Este ha sido el acto central del programa oficial de los festejos de la mañana, con una eucaristía que ha sido oficiada por el párroco benidormense Jaume Benaloy, de vuelta a la ciudad tras más de quince años como misionero en la localidad peruana de Chimbote, y el sacerdote Juan Antonio González.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez; la edil de Fiestas, Mariló Cebreros; y otros miembros de la Corporación municipal, así como la directora general Angélica Such, han participado en esta celebración religiosa junto a los presidentes de la Comissió y la Associació de Penyes, Susana Martínez y Jonathan López; el presidente a perpetuidad de las Festes Majors Patronals, Francisco Llorens; y las reinas de 2025, Paula Pascual Sánchez y Aitana Pérez Gutiérrez, junto a sus cortes de honor.

Un momento de la jornada de este martes / INFORMACIÓN

Como en las dos jornadas anteriores, los vecinos de Benidorm han llenado la Iglesia de Sant Jaume i Santa Ana para asistir a esta misa de difuntos y tener un momento de oración y recuerdo para sus familiares ya fallecidos.

Posteriormente, toda la comitiva se ha desplazado hasta la plaza de la Senyoria, donde las reinas, el alcalde y la edil de Fiestas han depositado dos coronas de laurel junto a la escultura de Juan de Ávalos, antes de desplazarse en pasacalles primero al Cementerio Verde del Sofratge y después en autobús hasta el de Sant Jaume, donde han repetido este ritual. En ambos camposantos, además, festeros y ciudadanos han aprovechado para llevar flores a sus seres queridos.

Atronador

A las dos de la tarde, con absoluta puntualidad, la avenida de Jaime I ha sido el epicentro de un nuevo espectáculo pirotécnico, en el que la pirotecnia Vulcano nuevamente ha deleitado al público con una mascletà con 80 kilos de carga explosiva y un ensordecedor terremoto final.

Un momento de la misa celebrada este martes / INFORMACIÓN

Ha sido la última que se va a disparar en las presentes Festes Majors Patronals -al margen de la infantil del miércoles-, por lo que ha dejado al público con muy buen sabor de boca y con grandes expectativas de cara al Castillo de Fuegos Artificiales previsto para el miércoles por la tarde, tras el Desfile de Carrozas.

Las Festes Majors Patronals finalizan este miércoles 12 de noviembre, jornada en la que se celebrará la ‘Festa de les Festes’ (11:00 horas), una mascletà infantil (13:00) y el Desfile de Carrozas (18:00). El programa de actos completo se puede consultar en la web municipal.