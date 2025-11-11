El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm tendrá hoy un tiempo seco, sin previsión de lluvias y con cielos poco nubosos y presencia de nubes altas, según la Aemet. Las temperaturas se moverán entre 15 y 20 grados, con ambiente suave durante gran parte del día. El viento soplará flojo, de noreste a primeras horas y girando a suroeste por la tarde, sin rachas relevantes. La humedad relativa oscilará entre valores moderados y algo altos, en torno al 40-85 %.